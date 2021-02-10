"Наслідки можуть бути фатальними": експерт про тих, хто допомагає обійти тарифи на комуналку

Після того, як тема підвищення тарифів на комуналку знову опинилася на слуху, в Україні активізувалися ділки, що пропонують обійти можливі високі розцінки. Наприклад, нині в соцмережах активно рекламують свої послуги продавці дублікатів газових лічильників і всіляких пломб. Крім того, у Telegram-каналах публікують "відеокурси", в яких пояснюють, як всі ці пристрої працюють. Статистика показує, що у таких ресурсів вже тисячі підписників. Як ми з'ясували, ці "умільці" час від часу публікують і звернення до держструктур, які за службовим обов'язком контролюють засоби обліку води і газу.

Реклама

"На відео тестовий апарат, шановні держслужбовці, не намагайтеся його пробивати", – написали автори одного з роликів, зверхньо стверджуючи, що "вирахувати" їх нібито нереально.

Під виглядом покупця, який бажає заощадити на обліку спожитого газу ми сконтактували з одним з таких продавців.

"Можете купити у нас такий лічильник, який буде зупинятися, точну копію такого лічильника, як маєте ви тепер", – повідомив нам продавець. Однак ціну не назвав. "Потрібно зрозуміти, копію якого лічильника ви хочете. Тільки тоді можна говорити про ціну. Але відразу кажу, що буде недешево", – уточнив він.

Про підроблені лічильники і пломби чули і в газових компаніях. Крім того, наводять статистику: орієнтовно 1-5% – це обладнання, де було незаконне втручання, зокрема й таке, після якого лічильники переставали враховувати спожитий газ.

"Ця проблема має кілька аспектів. Перше – це безпека, – каже директор департаменту метрології та телеметрії компанії "Київгаз" Олег Іскімжі. – Коли проводять незаконні маніпуляції з лічильниками, то, відповідно, порушується герметичність приладів. Можливі витоки. Вони, до речі, у таких випадках мінімальне, що може статися. Основна проблема – повна розгерметизація. Це означає, що газ заповнюватиме приміщення з такою швидкістю, з якою б заповнював після від'єднання від шланга плити. Такі прецеденти в Україні були – у Миколаївській, Дніпропетровській та інших областях".

За даними газових компаній, ділки часто рекламують дублікати лічильників.

"Зловмисники купують лічильники, зроблені за стандартами, розкривають лічильні механізми, виконують маніпуляції. У конструкції лічильника відбуваються незворотні зміни, – пояснює Олег Іскімжі. – Надалі всі ці втручання однаково виявляються. Є два види втручань. Наприклад, звичайний вандалізм, коли ламають внутрішні елементи і лічильник перестає враховувати газ. Але ці дії легко помітити на око. Другий аспект проблеми – модифікація. Тобто підробляють пломби, вбудовують клапани, всілякі магніти. Такі зміни теж можливо виявити. Відповідальність споживача в подібних випадках така: за рік перераховується споживання газу по максимуму, який тільки можливий. Крім того, такі дії мають ознаки кримінально караного порушення. Наслідки таких дій, модифікацій фатальні для більшості споживачів. Прецеденти теж є".

Реклама

Як ми з'ясували, за останні роки багато хто намагається втрутитися в роботу лічильників води.

"Будь-яке злодійство рано чи пізно все одно буде покаране. "Вирахувати" тих, хто намагається обдурити водоканал, вже досить просто. Коли ми бачимо, що сім'я споживає всього один кубометр води місяць в місяць, то звертаємо на це увагу. Звичайно, бувають ситуації, коли мешканці часто в роз'їздах. Але якщо таке постійно, то призначається контрольне зняття показників. Може виникнути ситуація, коли потрібно віддавати лічильник на перевірку. А вона завжди показує, чи було втручання. Зазвичай у таких випадках відбувається перерахунок споживання води", – розповіла нам директорка з інформполітики Асоціації водоканалів України Вікторія Яковлєва.

Також, як виявилося, за останні роки суди розглянули сотні справ, коли йдеться про крадіжки електроенергії. Відповідні дані опубліковані в держреєстрі судових рішень. Практика показує, що суди в переважній більшості ухвалюють, щоб порушники заплатили суми, на які завдано збитки. Крім того, порушники зобов'язані заплатити і судовий збір.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліція затримала угруповання, яке допомагало українцям встановлювати спеціальні повільні лічильники.

Раніше передавали, що тарифи не підвищуватимуть до весни. Подробиці – у сюжеті.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама