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Посольство США в Києві відреагувало на "зелений" напад на Порошенко

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 серпня, 18:56
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Порошенко звинуватив в організації нападу Зеленського, в Офісі президента назвали це "фобією"
Порошенко облили зеленкою в центрі Києва 24 серпня. Фото: колаж "Сьогодні"
Порошенко облили зеленкою в центрі Києва 24 серпня. Фото: колаж "Сьогодні"
Посольство США в Києві відреагувало інцидент з п'ятим президентом України. Петра Порошенко 24 серпня облили зеленкою біля станції метро "Хрещатик".
Про це посольство написало в Twitter.

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів або на будь-яких членів суспільства немає місця в процвітаючій демократії", – вказано в повідомленні.
Позицію посольство опублікувало в соцмережах. Фото: скрін
Позицію посольство опублікувало в соцмережах. Фото: скрін

Що сталося

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

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Пізніше з'явилося фото затриманого чоловіка, який облив Порошенко. Як виявилося, чоловіка звуть Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область).

За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що:

  • 5 вересня 2020 року мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся.
  • 21 липня 2020 року під Радою трьох депутатів облили зеленкою. Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євген Шевченко, а також депутат від ОТЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в України".

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