Посольство США в Києві відреагувало на "зелений" напад на Порошенко

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

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Пізніше з'явилося фото затриманого чоловіка, який облив Порошенко. Як виявилося, чоловіка звуть Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область).

За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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