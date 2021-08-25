Посольство США в Києві відреагувало на "зелений" напад на Порошенко

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів або на будь-яких членів суспільства немає місця в процвітаючій демократії", – вказано в повідомленні.
Що сталося
П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.
Пізніше з'явилося фото затриманого чоловіка, який облив Порошенко. Як виявилося, чоловіка звуть Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область).
За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що:
- 5 вересня 2020 року мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся.
- 21 липня 2020 року під Радою трьох депутатів облили зеленкою. Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євген Шевченко, а також депутат від ОТЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в України".