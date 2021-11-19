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Постковідний синдром: що це і як повернутися до колишнього життя

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 листопада, 08:50
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Такий стан може зайняти від 5 до 12 тижнів або довше
Люди часто переживають постковідний синдром. Фото: колаж "Сьогодні"
Люди часто переживають постковідний синдром. Фото: колаж "Сьогодні"

Багатьом людям повернутись у звичайне життя після перенесеного COVID-19 досить складно. Водночас навіть у тих, хто легко чи безсимптомно переніс коронавірусну хворобу, може спостерігатися, так званий, постковідний синдром або тривалий ковід (long COVID-19).

Докладніше про постковідний синдром – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Що таке постковід?

  • Ознаки та симптоми, які виникають після перенесеної коронавірусної хвороби, які неможливо пояснити жодним діагнозом. Такий стан може тривати від 5 до 12 тижнів або довше.
  • Британські дослідження вказують, що у кожної п’ятої людини із позитивним тестом постковідний синдром може тривати протягом 5 тижнів, у кожної десятої – протягом 12 тижнів.

Чим характеризується?

  • Тривалим відновленням після інфікування COVID-19.
  • Різними клінічними проявами: слабкість, знесилення, тривалий кашель, задишка, втрата смаку та нюху, порушення сну та свідомості, тривожність, депресія, головний біль, суглобовий синдром, випадіння волосся, розлади ендокринної системи тощо. Наразі не існує вичерпного переліку симптомів та станів, характерних для постковідного синдрому. Їх спектр широкий і постійно оновлюється та доповнюється.

Як відновитись після перенесеного COVID-19?

  • Інструкції чи рецепта швидкого відновлення наразі немає. А особливо, якщо зважати на різний перебіг захворювання та індивідуальні особливості кожного пацієнта.
  • Серед порад, які фахова спільнота дає пацієнтам, які перенесли COVID-19, є дотримання режиму сну та збалансованого харчування, помірна фізична активність, вправи для тренування мозку та когнітивних здібностей, прогулянки на свіжому повітрі.
  • Крім того, варто звертати увагу на лікування проявів хронічних хвороб, якщо такі мають місце. Варто консультуватись із сімейним лікарем щодо свого стану. Не соромтесь поділитися своїми тривогами чи обговорити ті скарги і симптоми, які виникли у вас після захворювання COVID-19.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 1555, медпрацівників – 331.

Також за минулу добу:

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  • госпіталізовано – 3637 осіб;
  • летальних наслідків – 725;
  • одужало – 22 304 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3304058 осіб;
  • одужало – 2726521 особа;
  • летальних наслідків – 80 231;
  • проведено ПЛР-тестування – 15461886.

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