"Постковідний" синдром: в Україні відкрили відділення для реабілітації після COVID-19

У людей після нової хвороби часто виникає депресія та інші нервові розлади

"Постковідний" синдром, поруч із коронасомнією, – ще один важкий, але досі мало зрозумілий наслідок COVID-19. Ми думаємо, що одужали, але це коронавірус не зникає безслідно. Навіть у тих, хто перехворів у легкій формі, можуть бути наслідки, йдеться у сюжеті кореспондентки "Сьогодні" Євгенії Коваленко.

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Кожен п’ятий, хто подолав небезпечний вірус, відчуває підвищену тривожність, страх і депресію, страждає від безсоння й панічних атак.

"Ми знаємо, що це через вірус. Але чому і механізм ми поки не знаємо. Є велика депресія. Так і називається – велика депресія. Серйозні психічні розлади. Є хронічні, які ні від чого не залежать. І є соціальні, які через великий стрес, постійний стрес", – пояснює психотерапевтка Тіна Берадзе.

Британські науковці анкетували сотню пацієнтів упродовж пів року після одужання, восьмеро з яких мали тяжкий перебіг хвороби, а інші лікувалися вдома. Опитування показало, що майже в усіх тривалий час зберігалися симптоми "ковіду". Реабілітація іноді затягується на місяці.

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У санаторії під Києвом відкрили перше в Україні відділення, яке займається реабілітацією пацієнтів після "ковіду". Олександр Кобаса за фахом акушер-гінеколог, але тимчасово змінив профіль. Разом з колегою методом проб і помилок розробив програму для підтримки фізичного та психологічного стану "післяковідних".

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Торік восени фізичний терапевт Олег Кривохат сам переніс коронавірус. Перехворів відносно легко, однак потім ще довго почувався зле.

"У мене точно були ураження нервової системи. У мене були проблеми з диханням. Я втратив десь близько 70-ти відсотків голосу для співу. Тобто, я не міг брати високі ноти. Ну і самий стан був дуже ослаблений. Тобто, я дуже швидко зморювався", – ділиться медик.

Власну програму оздоровлення випробував на собі. Виправляв недоліки. Каже, попри те, що розумів процеси, які з ним відбуваються, усе одно часом не міг дати раду емоціям.

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У санаторії проводять лікування за кількома напрямками:

Ароматерапія та музикотерапія

"Пацієнти в нас тут знаходяться в такому медитативному стані. І саме такі методики найкращі для відновлення емоційних станів психіки", – пояснює Олександр.

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Процедури для покращення роботи дихальних шляхів

"Це інгаляції, які використовують після запальних процесів. Це апарат кисневої терапії для насичення організму киснем", – каже лікар.

Плавання в басейні за американською реабілітаційною методикою Вацу

Це розслаблюваний водний масаж. Допомагає відновити нервову систему. Олег пройшов сертифіковане навчання і тепер застосовує цю методику для пацієнтів із "постковідним" синдромом.

"Коли людина багато кашляла, у неї вже такий спазм всередині. Вона відчуває внутрішнє напруження. Крім того, що вона розслабляється психологічно – в неї розслабляються м'язи. І відновлюється дихання. Тому ця методика, яку американці застосовують для ветеранів, для України вона інноваційна", – пояснює терапевт.

Програму в цьому санаторії пройшли 10 осіб. Поки відновитись після "ковіду" в цьому місці можна тільки за власний кошт, і це не дешево. МОЗ начебто тільки розглядає таку можливість для "постковідних" пацієнтів надавати путівки на реабілітацію. Усе поки тримається на ентузіазмі лікарів. Ніяких офіційних інструкцій немає, кажуть медики. А "післяковідна" реабілітація – вкрай необхідна.

Нагадаємо, внаслідок карантинних обмежень через коронавірус кількість випадків тяжкої депресії серед населення різко збільшилася. Особливо постраждала вікова група від 18 до 25 років.

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Також вчені виділили чотири нові симптоми коронавірусу: лихоманку, втрату апетиту, головний біль і біль у м'язах.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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