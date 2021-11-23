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СЬОГОДНІ Новини України

Постраждали декілька дітей. У Вінницькій області затримали вчителя за розбещення неповнолітніх

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
23 листопада, 15:49
В закладинки
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Чоловіку загрожує до восьми років тюрьми за вчинені розпусні дії по відношенню до дітей
У Вінницькій області вчителя підозрюють у розбещенні неповнолітніх.
У Вінницькій області вчителя підозрюють у розбещенні неповнолітніх. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінницькій області поліцейські затримали вчителя за підозрою у розбещенні неповнолітніх. За попередньою інформацією кримінальної поліції, від дій педагога постраждали декілька дітей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.

У помешканні чоловіка та за місцем його роботи поліція провела обшуки, в ході яких вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку.

На фоні цього затримання поліція закликала батьків уважно ставитись до своїх дітей, цікавитись їх проблемами та дозвіллям, з ким, і на які теми вони спілкуються в мережі Інтернет.

Покарання для зловмисника

Затриманий вчитель перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

  • ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх),
  • ч.3. ст. 156 – 1 ККУ (Домагання дитини для сексуальних цілей).

За вчинення таких злочинів передбачено покарання – до 8 років ув’язнення.

Подібний випадок

У Черкасах перед судом постане 41-річний чоловік, який розбещував хлопчика із малозабезпеченої сім'ї. Зловмисник умовив дитину за гроші робити та надсилати йому порнографічні фотографії.

Як стало відомо, чоловік зареєструвався в Telegram і з кінця грудня 2020 по квітень 2021 з метою задоволення статевої пристрасті листувався з неповнолітнім хлопчиком.

Фото з дитячою порнографією зловмисник зберігав на власному мобільному телефоні. Їх знайшли під час обшуків та огляду телефону.

Чому діти мовчать

Причини мовчання дітей найрізноманітніші:

  • страх або сором;
  • недовіра батьків до слів дитини;
  • страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;
  • залежність сім'ї від педофіла.

Раніше ми писали:

  • Чоловік запросив до себе додому восьмирічну сусідку. Він запропонував допомогти обробити рану на її коліні, сказав їй сісти йому на коліна, після чого почав торкатися малолітньої дівчинки і вчинив стосовно неї розпусні дії.

  • У Рівному молодик зґвалтував 13-річну дівчинку. Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалій.

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