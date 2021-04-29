Потеплішає до +20, але все зіпсують грози: синоптик розповіла, де буде гриміти

Реально тепла весна нагряне в останній день квітня, але українців чекають неприємні сюрпризи

В Україну вже прийшло потепління, а завтра, 30 квітня, очікується справжня весна до +20. Але теплу погоду розбавлять дощі з грозами.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в п'ятницю денна температура повітря досягне в Україні 15-20 градусів (карта). Потеплішає істотно і вночі, замість заморозків – прийдуть "плюси".

Дощі з грозами пройдуть у західних областях, на півночі, у Вінницькій, Черкаській областях і в Кропивницькому з районами (карта).

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На решті території без опадів, лише невеликий дощ можливий у Донецькій і Луганській областях.

У п'ятницю можливі сильні пориви вітру південного напрямку.

У Києві теж неприємний поривчастий вітер, дощу (може бути і гроза) чекаємо у другій половині дня і ввечері. Повітря прогріється до +18.

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Квітень Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. В останній місяць весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання будуть змінювати один одного) і дощі. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.