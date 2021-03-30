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Потеплішає майже до +20: якою буде погода в останній день березня

30 березня, 15:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У середу погода порадує українців, особливо в західних областях

Березень попрощається з українцями сонячною і теплою погодою, в деяких областях буде під 20 градусів. Опадів у середу практично не буде. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря в більшості областей України становитиме протягом дня 10-14 градусів. Хіба що на сході трохи свіжіше, 6-9 тепла.

У Полтавській, Миколаївській, Запорізькій областях і в Дніпрі з районами очікується 8-12 градусів тепла.

А ось на заході буде найтепліше, 15-18 градусів.

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У середу в Україні переважатиме суха погода, хіба що вночі і вранці в західних і північних областях трохи покрапає дощ.

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Вітер очікується з південного заходу, невеликий або помірний.

У Києві найближчої ночі вранці можливий невеликий дощ (карта). А протягом дня буде сухо і тепло, до 14 градусів.

Досить холодний березень закінчується довгоочікуваним весняним потеплінням. А ось в наступному місяці будуть температурні гойдалки. Сайт "Сьогодні" дізнався, якою буде погода у квітні.

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погода прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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