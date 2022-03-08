Втрати ворога на добу значно зросли. Дані Генштабу

Кількість знищеної техніки російських окупантів значно зросла

Українські захисники відбивають атаки ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують зазнавати розгромних втрат, намагаючись захопити українські землі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 (включно) орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 000 осіб,

танків ‒ 303 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од.,

артилерійських систем – 120 од.

РСЗВ – 56 од.,

засоби ППО – 27 од.,

літаків – 48 од.,

вертольотів – 80 од.,

автомобільної техніки – 474 од.,

кораблі/катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА – 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Реклама

Ситуація в Україні на ранок 13-го дня війни

Темп просування військ ворога суттєво сповільнився. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон за певними рубежами. На територіях, тимчасово зайнятих російськими окупантами, широко фіксуються факти, пограбування, насильницькі дії щодо місцевих жителів, захоплення цивільних приміщень, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій у густонаселених районах та об'єктах цивільної інфраструктури.