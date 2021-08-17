Потойбічний хор і замурована кімната. Яких примар приховує Домініканський собор у Львові

Загадкові події в соборі відбуваються протягом останніх десятиліть

Домініканський собор у Львові. Фото: tripadvisor

Україна багата не тільки фантастичними пейзажами, від яких захоплює дух, а й містичними місцями з тисячолітньою історією. Одне з таких місць – Домініканський собор у Львові.

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Як пише 24 канал, це одна з найпопулярніших туристичних локацій міста.

Таємниці Домініканського собору

Мало хто знає, що рівно опівночі в Домініканському соборі відбуваються дивні речі.

Згідно зі свідченнями численних нічних охоронців, в цей час у порожньому темному соборі відбуваються голосні відправи, а хороша акустика приміщення посилює звуки співу потойбічного хору. Як відомо, служби відбуваються регулярно та тривають не менше ніж три години.

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Крім того, у книгозбірні собору з полиць часто падають щільно утрамбовані книги, а із замурованої кімнати вистукує друкарська машинка. Подібні явища спостерігають у храмі відтоді як були виявлені та розчищені підземелля храмового комплексу.

Домініканський собор всередині. Фото: tripadvisor

Що подивитися в Домініканському соборі у Львові

Багата подіями історія цієї церкви наклала відбиток на його зовнішнє і внутрішнє оздоблення. І сьогодні для туристів ця церква представляє чималий інтерес. Що ж подивитися в цьому культову споруду:

Візуальна краса фасаду: храм і монастир при ньому виконані в стилі бароко і вважаються головною барокової пам'яткою міста. Його фасад, прикрашений висловом Soli Deo Honor et Gloria і красивими ліпними фігурами, один з найзнаменитіших у Львові;

Внутрішнє оздоблення собору теж варте уваги. Крім того, всередині ви можете побачити старовинну статую Богородиці першого з домініканських місіонерів – Яцека Одровонжа. Поглянути варто і на масштабні статуї вівтаря і ряди дерев'яних статуй на галереях храму – вони датуються XVIII століттям;

У старовинних монастирських келіях в прибудовах Домініканського собору Львова знаходиться музей історії релігій, в якому є чимало цікавих артефактів;

Підземна частина Домініканського собору у Львові також відкрита для відвідувань – це одні з найстаріших підземель Львова, в яких відновлено келія відлюдника і зал катувань домініканських ченців.

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