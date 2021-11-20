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СЬОГОДНІ Новини України

Повалені дерева та зім'яті авто. Що робить негода у Києві – відео

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
20 листопада, 15:20
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На вулиці Генерала Матикіна, 16, на припарковане авто впало дерево
У Києві оголосили штормове попередження
У Києві оголосили штормове попередження / Фото: Колаж: Сьогодні

За інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві пориви вітру 15-24 м/с (і рівень небезпеки жовтий). Наслідки негоди вже опублікували у соціальних мережах.

Про це пише "Київ Оперативний".

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На Генерала Наумова, між 23 та 25 номерами будинків, унаслідок сильного вітру впало величезне дерево. На щастя, люди не травмувалися, а ось машині Ford не пощастило.

На повороті з Водогону у бік Києва ще одне аварійне дерево впало на автомобіль BMW, пошкодивши при цьому проводи.

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На вулиці Генерала Матикіна, 16, на припарковане авто впало дерево. Тільки вчора люди просили комісію з аварійних дерев обстежити це дерево, але ті відмовилися, сказавши, що вони простоять ще років 10.

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У Києві на Великій Васильківській вітер зриває металеві листи з дахів. Два автомобілі постраждали.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.

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