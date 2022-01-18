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СЬОГОДНІ Новини України

Повалені дерева та зірвані дахи: що коїть негода в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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18 січня, 08:58
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Також у багатьох областях знеструмлені 349 населених пунктів
На території України через негоду люди сидять без світла. Фото: колаж "Сьогодні"
На території України через негоду люди сидять без світла. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 18 січня, до Україниі нагрянула погана погода. У деяких регіонах шквальний вітер повалив дерева, а люди лишилися без електрики.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Що накоїла негода?

Станом на ранок 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлені 349 населених пунктів у 10 областях:

  • Київська – 93
  • Житомирська – 68
  • Тернопільська – 57
  • Чернігівська – 42
  • Львівська – 31
  • Хмельницька – 29
  • Чернівецька – 18
  • Кіровоградська – 6
  • Закарпатська – 3
  • Волинська – 2

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Також 17 січня у селі Загайпіль Івано-Франківської області внаслідок шквального вітру пошкоджений дах Будинку культури. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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Крім того, 17 січня у Чернівцях внаслідок шквального вітру пошкоджені дахи житлового будинку та торговельно-офісної будівлі. Також пошкоджений дах загальноосвітньої школи у селі Валя Кузьміна, на території області прибрані 3 повалені дерева. Жертв та постраждалих немає.

Протягом доби рятувальники розпилили та прибрали 21 повалене дерево та здійснили 3 буксирування автомобілів. Загалом залучалися 89 осіб та 22 одиниці техніки.

У Києві масштабний збій у роботі транспорту

У Києві 18 січня негода влаштувала "погром" на вулицях . З цієї причини у роботі громадського транспорту стався збій.

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Затримується рух трамваїв №12, 17 Лісовою трасою через дерево, що впало. На місце направлено відповідальну службу міста.

Також змінено рух автобусів №37 на вул. Бударіна – дерево впало. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух автобусів №37 організований через спорткомплекс "Чайка".

Змінено рух автобусів №104 на вул. Лермонтова (Бортничі) – дерево впало. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух автобусів №104 організований до вул. Промислової.

Затримується рух трамваїв №12, 17, 19 на площі Шевченка із технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Погода в Україні на 18 січня

Погода в Україні у вівторок, 18 січня, буде похмурою та прохолодною. У деяких регіонах очікується сніг. Пориви вітру цього дня досягатимуть 12 м/с. Подекуди прогнозують "мінусову" температуру.

Як інформують синоптики, опадів сьогодні не буде у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. На решті території очікується сніг. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозується від -2 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла.

У північних регіонах –4-0 градусів. На півдні очікується від -1 до +2 градусів.

У Києві прогнозують сніг, 2-4 градуси морозу, а у Сімферополі буде хмарна погода – від -1 до +1 градуса.

Через "мінусову" температуру можлива ожеледь!

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