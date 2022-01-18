Повалені дерева та зірвані дахи: що коїть негода в Україні

Також у багатьох областях знеструмлені 349 населених пунктів

На території України через негоду люди сидять без світла. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 18 січня, до Україниі нагрянула погана погода. У деяких регіонах шквальний вітер повалив дерева, а люди лишилися без електрики.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Що накоїла негода?

Станом на ранок 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлені 349 населених пунктів у 10 областях:

Київська – 93

Житомирська – 68

Тернопільська – 57

Чернігівська – 42

Львівська – 31

Хмельницька – 29

Чернівецька – 18

Кіровоградська – 6

Закарпатська – 3

Волинська – 2

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Також 17 січня у селі Загайпіль Івано-Франківської області внаслідок шквального вітру пошкоджений дах Будинку культури. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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Крім того, 17 січня у Чернівцях внаслідок шквального вітру пошкоджені дахи житлового будинку та торговельно-офісної будівлі. Також пошкоджений дах загальноосвітньої школи у селі Валя Кузьміна, на території області прибрані 3 повалені дерева. Жертв та постраждалих немає.

Протягом доби рятувальники розпилили та прибрали 21 повалене дерево та здійснили 3 буксирування автомобілів. Загалом залучалися 89 осіб та 22 одиниці техніки.

У Києві масштабний збій у роботі транспорту

У Києві 18 січня негода влаштувала "погром" на вулицях . З цієї причини у роботі громадського транспорту стався збій.

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Затримується рух трамваїв №12, 17 Лісовою трасою через дерево, що впало. На місце направлено відповідальну службу міста.