Повалені дерева та зірвані дахи: що коїть негода в Україні

У вівторок, 18 січня, до Україниі нагрянула погана погода. У деяких регіонах шквальний вітер повалив дерева, а люди лишилися без електрики.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Що накоїла негода?
Станом на ранок 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлені 349 населених пунктів у 10 областях:
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- Київська – 93
- Житомирська – 68
- Тернопільська – 57
- Чернігівська – 42
- Львівська – 31
- Хмельницька – 29
- Чернівецька – 18
- Кіровоградська – 6
- Закарпатська – 3
- Волинська – 2
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Також 17 січня у селі Загайпіль Івано-Франківської області внаслідок шквального вітру пошкоджений дах Будинку культури. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Крім того, 17 січня у Чернівцях внаслідок шквального вітру пошкоджені дахи житлового будинку та торговельно-офісної будівлі. Також пошкоджений дах загальноосвітньої школи у селі Валя Кузьміна, на території області прибрані 3 повалені дерева. Жертв та постраждалих немає.
Протягом доби рятувальники розпилили та прибрали 21 повалене дерево та здійснили 3 буксирування автомобілів. Загалом залучалися 89 осіб та 22 одиниці техніки.
У Києві масштабний збій у роботі транспорту
У Києві 18 січня негода влаштувала "погром" на вулицях . З цієї причини у роботі громадського транспорту стався збій.
Затримується рух трамваїв №12, 17 Лісовою трасою через дерево, що впало. На місце направлено відповідальну службу міста.
Також змінено рух автобусів №37 на вул. Бударіна – дерево впало. На місце направлено відповідальну службу міста.
Рух автобусів №37 організований через спорткомплекс "Чайка".
Змінено рух автобусів №104 на вул. Лермонтова (Бортничі) – дерево впало. На місце направлено відповідальну службу міста.
Рух автобусів №104 організований до вул. Промислової.
Затримується рух трамваїв №12, 17, 19 на площі Шевченка із технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Погода в Україні на 18 січня
Погода в Україні у вівторок, 18 січня, буде похмурою та прохолодною. У деяких регіонах очікується сніг. Пориви вітру цього дня досягатимуть 12 м/с. Подекуди прогнозують "мінусову" температуру.
Як інформують синоптики, опадів сьогодні не буде у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. На решті території очікується сніг. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с.
На заході прогнозується від -2 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла.
У північних регіонах –4-0 градусів. На півдні очікується від -1 до +2 градусів.
У Києві прогнозують сніг, 2-4 градуси морозу, а у Сімферополі буде хмарна погода – від -1 до +1 градуса.
Через "мінусову" температуру можлива ожеледь!