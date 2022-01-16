Повторний COVID-19: як уберегтися від ускладнень хвороби

Вакциновані проти коронавірусу все одно можуть повторно захворіти. Але рано говорити про те, що COVID-19 вдруге буде переноситись легше, ніж перший раз.
Про це пише у Telegram головний лікар одного із медичних центрів Львова та позаштатний радник Львівського міського голови з питань медицини Тарас Жиравецький.
Симптоми повторного зараження
Найчастіші симптоми – висока температура, біль в горлі, закладеність в носі, кашель, біль в м‘язах.
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Що потрібно робити при появі симптомів:
- при появі цих симптомів, а особливо піднятті температури бажано зробити швидкий тест на ковід. Він спрацьовує, так само як і раніше;
- бажано збивати температуру з першого дня захворювання;
- особливістю є швидше підняття показника Ц реактивного білку (ЦРП або ЦРБ це синоніми), що свідчить про швидше приєднання бактерійної інфекції, а це потребує призначення антибактерійних препаратів. При зараженні перший раз ЦРП найчастіше піднімається з шостого дня;
- у частини пацієнтів можуть на 4-5 день піднятись ддимери, тому потрібно порадитись з лікарем стосовно прийому антикоагулянтів.
Перебіг хвороби
У тих пацієнтів, в кого був важкий COVID-19 ймовірно він також буде не легким.
"Є вже молоді пацієнти, які проходили лікування першого ковіду в стаціонарі, а зараз вдруге потребують стаціонарного лікування. Казати, що другий раз ковід буде легшим поки рано, навіть для вакцинованих трьома дозами, на жаль вони також хворіють повторно і далеко не всі легко", – сказав лікар.
Проблема лікування
Найбільшою проблемою залишається самолікування. Людина просто може пізно виконати швидкий тест, а це ризик складного ковіду.
"Ще одна проблема – це те що коли з‘являється потреба в конструктивній медичній пораді радників є дуже багато, а конструктиву, на жаль, мало, тому оберіть одного лікаря, якому ви довіряєте, який має досконало розуміти коли і як робити аналізи, УЗД легень та КТ легень та при потребі вчасно скерувати вас на стаціонарне лікування", - додав лікар.
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