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Повторюється 2014-й. Хто з українців полишив свої домівки через війну

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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10 квітня, 19:14
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Фахівець виділяє шість категорій українців
Ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни, допоможуть співчуття, допомога один одному, узгоджений режим дня
Ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни, допоможуть співчуття, допомога один одному, узгоджений режим дня / Фото: Колаж: Сьогодні, dw.com

Населення України значно скоротилося від початку російського повномасштабного вторгнення через значні темпи міграції до безпечних районів та за кордон. Типові групи тих, хто поїхав в 2022 р., багато в чому співпадали з тими категоріями, хто поїхав в 2014 р.

Про це говорить економіст та соціальний філософ Олексій Білязе, передає "Сьогодні".

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Хто виїхав зі своїх домівок по групах

  1. Організовано евакуйовані або релоковані з сім’ями. В 2014 р. не було організованої евакуації, але була суттєва релокація з Донецька та Луганська. В 2022 р. було менше випадків релокації, адже на територіях, що оказались на лінії зіткнення, майже не було великого бізнесу: релокували здебільшого з Харкова працівників IT-компаній. Натомість, в 2022 р. зусиллями Укрзалізниці було евакуйована велика кількість людей.
  2. Заможні люди, що поїхали від війни своїм коштом. Суто економічний фактор, що зумовлює цю міграцію, дозволяє стверджувати, що можливість поїхати кудись, зняти житло та не працювати декілька місяців можуть лише 1-2% населення в середньому по країні, та до 10% населення великих міст: Києва, Харкова, Дніпра, Одеси або Львова.
  3. Міграція до родичів. Традиційна урбанізація – це переїзд з села до міста, з невеликого міста – до великого, і в фіналі цього процесу – це приїзд до столиці. До 2014 р. в Донецьк переїхала велика кількість молодих жителів навколишніх депресивних шахтарських міст: вони їхали в Донецьк за освітою та здебільшого – лишалися в Донецьку. В 2014 р. багато хто з них поїхав з окупованого Донецьку назад до батьків у невеличкі міста. В 2022 р. така група поїхала здебільшого з Харкова та Сум: ці міста виявилися під обстрілами і деякий час були в блокаді, тоді як на частині Харківської та Сумської області було відносно безпечно.
  4. Ті, чиє житло було знищено або життєві умови стали неможливі. Північ Київського району Донецька зазнала суттєвих руйнувань, і ці люди мали поїхати, бо лишились житла. В 2022 р., коли зруйновано до 15% житла в Харкові, 70% житла в Чернігові та до 90% житла в Маріуполі, в Бучі, Ірпені та Гостомелі, під впливом цього фактору поїхало суттєво більше людей. Крім того, в Сумах, де руйнація не настільки велика, як в вище зазначених містах, значна кількість городян має проблеми з водою, електрикою та газом.
  5. Ідеологічно-несумісне з окупантами населення. В 2014 р. під цю категорію підпадало біля 5% націонал-демократичного електорату АРК, Донецької та Луганської областей. В 2022 р. цей відсоток став суттєво більше, адже прихильність до цієї ідеології зросла. Крім того, поїхати мали учасники АТО та їхні родичи, а також родини тих, хто якось пов’язаний з ЗСУ або СБУ.

Нові втрати від російської агресії

Крім того, в 2022 р. з’явилася ще одна категорія – це люди, які були незаможні в Україні, і тому вони поїхали в ЄС в пошуках долі. Організована безкоштовна евакуація, житло або прихисток, безпека, доступ до якісних послуг та якась соціальна допомога для цієї групи – це більше, ніж вони мали в Україні.

По всі важливі події 46-го дня повномасштабного вторгнення Росії дізнавайтеся у онлайн-трансляції:

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