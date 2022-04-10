Повторюється 2014-й. Хто з українців полишив свої домівки через війну

Населення України значно скоротилося від початку російського повномасштабного вторгнення через значні темпи міграції до безпечних районів та за кордон. Типові групи тих, хто поїхав в 2022 р., багато в чому співпадали з тими категоріями, хто поїхав в 2014 р.
Про це говорить економіст та соціальний філософ Олексій Білязе, передає "Сьогодні".
Хто виїхав зі своїх домівок по групах
- Організовано евакуйовані або релоковані з сім’ями. В 2014 р. не було організованої евакуації, але була суттєва релокація з Донецька та Луганська. В 2022 р. було менше випадків релокації, адже на територіях, що оказались на лінії зіткнення, майже не було великого бізнесу: релокували здебільшого з Харкова працівників IT-компаній. Натомість, в 2022 р. зусиллями Укрзалізниці було евакуйована велика кількість людей.
- Заможні люди, що поїхали від війни своїм коштом. Суто економічний фактор, що зумовлює цю міграцію, дозволяє стверджувати, що можливість поїхати кудись, зняти житло та не працювати декілька місяців можуть лише 1-2% населення в середньому по країні, та до 10% населення великих міст: Києва, Харкова, Дніпра, Одеси або Львова.
- Міграція до родичів. Традиційна урбанізація – це переїзд з села до міста, з невеликого міста – до великого, і в фіналі цього процесу – це приїзд до столиці. До 2014 р. в Донецьк переїхала велика кількість молодих жителів навколишніх депресивних шахтарських міст: вони їхали в Донецьк за освітою та здебільшого – лишалися в Донецьку. В 2014 р. багато хто з них поїхав з окупованого Донецьку назад до батьків у невеличкі міста. В 2022 р. така група поїхала здебільшого з Харкова та Сум: ці міста виявилися під обстрілами і деякий час були в блокаді, тоді як на частині Харківської та Сумської області було відносно безпечно.
- Ті, чиє житло було знищено або життєві умови стали неможливі. Північ Київського району Донецька зазнала суттєвих руйнувань, і ці люди мали поїхати, бо лишились житла. В 2022 р., коли зруйновано до 15% житла в Харкові, 70% житла в Чернігові та до 90% житла в Маріуполі, в Бучі, Ірпені та Гостомелі, під впливом цього фактору поїхало суттєво більше людей. Крім того, в Сумах, де руйнація не настільки велика, як в вище зазначених містах, значна кількість городян має проблеми з водою, електрикою та газом.
- Ідеологічно-несумісне з окупантами населення. В 2014 р. під цю категорію підпадало біля 5% націонал-демократичного електорату АРК, Донецької та Луганської областей. В 2022 р. цей відсоток став суттєво більше, адже прихильність до цієї ідеології зросла. Крім того, поїхати мали учасники АТО та їхні родичи, а також родини тих, хто якось пов’язаний з ЗСУ або СБУ.
Нові втрати від російської агресії
Крім того, в 2022 р. з’явилася ще одна категорія – це люди, які були незаможні в Україні, і тому вони поїхали в ЄС в пошуках долі. Організована безкоштовна евакуація, житло або прихисток, безпека, доступ до якісних послуг та якась соціальна допомога для цієї групи – це більше, ніж вони мали в Україні.
Далі по темі
По всі важливі події 46-го дня повномасштабного вторгнення Росії дізнавайтеся у онлайн-трансляції: