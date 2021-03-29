Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що зміниться з 1 квітня

У квітні Україна, схоже, готується зробити ривок щодо переходу на електронні послуги. Повинні з'явитися електронні рецепти та електронна прописка. У деяких категорій пенсіонерів підвищаться пенсії, а у інших – пенсійний вік і вимоги до стажу. Сайт "Сьогодні" нагадує про основні нововведення, які очікують нас у квітні.

Безкоштовних послуг в лікарнях і поліклініках стало більше

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З 1 квітня запрацює нова Програма медичних гарантій-2021. У ній оновилися списки програм безкоштовних послуг.

Зокрема, якщо раніше безкоштовно надавалися послуги з діагностики та лікування онкохворих, то тепер з назви програми зникло слово "діагностика". Зате з'явилася програма "Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями". У безкоштовну програму лікування та супроводу пацієнтів з ВІЛ додали також тих, у кого лише підозрюють ВІЛ. Також додалася програма "Супровід вагітності в амбулаторних умовах".

Серед програм допомоги пацієнтам з COVID-19 залишилася безкоштовна стаціонарна допомога і безкоштовна вакцинація. А ось програми медичної допомоги мобільних бригад, які утворені для реагування на цю хворобу, в списку більше немає. При цьому з'явилася більш загальна програма – "Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії".

Нагадаємо, що ці та інші безкоштовні програми передбачають, що пацієнтові не потрібно платити лише за послуги, які надаються в межах затверджених видатків на пацієнта. Так, передбачено, що Програма Медгарантій-2021 буде покривати візит до стоматолога лише на суму 116 грн, супровід вагітності – на суму 720 грн на місяць, лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань – на 90,7 тис. грн для дітей і на 25,9 тис. грн – для дорослих пацієнтів.

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Список безкоштовних ліків, які надаються у межах реімбурсації, поки не змінюється. А ось і з липня до нього додадуться інсуліни та препарати, які прописують під час розладів психіки та епілепсії.

Також у квітні МОЗ обіцяв запустити систему електронних рецептів. Зараз така система діє для ліків, які надаються в межах реімбурсації (тобто безкоштовно). Однак про те, як саме буде працювати загальна система електронних рецептів, поки не повідомлялося.

В Україні з'явиться "повітряна швидка допомога"

З 1 квітня в Україні почнуть роботу перші пункти Системи авіаційної безпеки МВС. До складу бригад вертольотів і літаків Системи авіабезпеки входитимуть пілоти і медики. Одне із завдань нової служби – медична допомога. Передбачається, що авіація за необхідності буде доставляти пацієнтів до лікарень, а бригади медиків – до людей, які потребують допомоги.

Перші пункти запрацюють у Львівській області. Наступного місяця такі пункти відкриються у Київській області.

Прописатися можна буде, не виходячи з дому

У квітні в Україні стартує експеримент з електронної прописки. Згідно з постановою Кабміну №1362 від 23 грудня 2020 року, з 1 квітня вся інформація про реєстрацію місця проживання або про зняття з реєстрації фізосіб повинна передаватися Державній міграційній службі та до Єдиного державного демографічного реєстру лише в електронному вигляді.

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Зважаючи на це відпадає необхідність в паперових заявах. Передбачається, що заяву про зміну місця реєстрації потрібно буде подавати в електронному вигляді, зокрема, це можна буде зробити через портал "Дія".

Але експеримент з електронної прописки буде, очевидно, розширюватися поетапно. На перших етапах дистанційно оформити реєстрацію або перереєстрацію зможуть власники ID-паспортів – за умови, що заявник прописується в те житло, яким володіє сам. Можна буде прописатися і за іншою адресою, якщо власник житла дасть свою згоду – теж в електронному вигляді.

Окрім цього, електронна прописка пошириться і на дітей з 14 до 18 років. Зараз, нагадаємо, дистанційно прописати до батьків можна лише дітей до 14 років.

Можна сказати, що запуск цього проєкту – перший крок до скасування штампів про прописку в паспортах.

Підвищуються вимоги до пенсійного стажу

Згідно з графіком підвищення пенсійного віку, з 1 квітня змінюються вимоги до мінімального стажу, який дає право на пенсію.

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З цього дня пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків. Тепер пенсію за віком будуть нараховувати жінкам лише після досягнення 60 років (і більше). При цьому стаж повинен становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію наступного року, потрібно буде мати вже 29 років стажу для отримання пенсії за віком.

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А ось для тих жінок, які претендують на пенсію за віком на пільгових умовах, пенсійний вік поки що менший, ніж у чоловіків, які мають право на таку ж пенсію. Проте з 1 квітня і для них підвищується і пенсійний вік, і вимоги щодо стажу.

Так, для жінок, які працювали на підземних роботах та роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці за "Списком №1", пенсійний вік в цьому році становить 48 років, якщо вони народилися до 31 березня 1972 року, і 48 років і 6 місяців – для тих, хто народився в період з 1 квітня по 30 вересня 1973 року.

Разом з тим, мінімальний стаж у таких пенсіонерок, які вийдуть на пенсію після 1 квітня 2021 року повинен становити 18 років і 6 місяців. Для чоловіків, що працювали на шкідливих виробництвах, мінімальний пенсійний вік повинен становити 50 років, а мінімальний стаж з 1 квітня цього року збільшується до 23 років і 6 місяців.

Для жінок, які працювали на шкідливих роботах за "Списком №2", пенсійний вік тепер становить 53 роки, якщо вони народилися до 31 березня 1968, і 53 роки і 6 місяців – якщо народилися з 1 квітня по 30 вересня 1968 року. Мінімальний стаж у цих жінок повинен тепер становити не менше 23 років і 6 місяців (у чоловіків – 28 років і 6 місяців)

Чоловіки старші 55 років, які працювали трактористами-машиністами у сільському господарстві, можуть тепер вийти на пенсію після 55 років, якщо мають стаж 29 років і більше. Жінки такої ж професії, а також машиністи будівельних, дорожніх і вантажно-розвантажувальних машин – після 55 років зі стажем 23 роки і 6 місяців.

З 1 квітня також проведуть перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Однак перерахунок проводиться лише у разі, якщо людина пропрацювала не менше двох років після попереднього перерахунку або нарахування пенсії. Коефіцієнт трудового стажу у формулі, за якою розраховуються пенсії, для таких пенсіонерів збільшать на 0,01 пункт за кожен рік, відпрацьований після нарахування або після попереднього перерахунку пенсій. Тобто для більшості – на 0,02.

Передбачається, що пенсії підвищаться у 2,7 млн осіб. Звертатися до органів Пенсійного фонду їм не потрібно – всі розрахунки відбуваються в автоматичному режимі.

Повинен з'явитися річний тариф на газ

Як раніше повідомляв сайт "Сьогодні", 31 березня закінчується строк дії постанови Кабміну, якою газ був зарахований до соціально значущих товарів і не повинен був підвищуватися вище 6,99 грн за кубометр. Так що з квітня тарифи знову стануть ринковими і можуть почати зростати, як це було в кінці минулого року. Економічних передумов для цього немає – до літа газ дешевшає на світових ринках. Однак, щоб захистити населення від подальших стрибків цін, зокрема, майбутньої осені, Кабмін зобов'язав постачальників газу сформувати і запропонувати населенню річний тариф на газ.

Річні тарифи можуть стати відомі вже у квітні. Але перші платіжки за новими тарифами ми отримаємо лише у травні. У квітні ж будемо платити за газ ще за тарифом 6,99 грн або нижчим.

Що ще станеться в квітні

4 квітня католики відзначатимуть Великдень. Разом з тим понеділок, 5 квітня, не буде вихідним днем.

У квітні починається черговий призов на строкову військову службу, який триватиме 3 місяці. Передбачається, що військову форму вдягнуть понад 14 тисяч призовників. Призовні комісії почнуть роботу з 1 квітня. В Офісі президента нагадали, що, відповідно до рішення РНБО, призовники-строковики не залучаються до виконання бойових завдань в районі проведення ООС.

У додатку "Дія" з'явиться можливість автоматичної реєстрації ФОП, а також через нього можна буде платити податки за допомогою прив'язаної до додатку банківської карти.

З 1 квітня діє заборона на вилов нерестових риб. Термін дії заборони встановлюються регіонами індивідуально. Протягом цього періоду заборонений промисловий вилов риби, спортивна риболовля і підводне полювання. Але можна ловити рибу з берега на спінінг і одну вудку. Максимально дозволена вага улову – 3 кг на одного рибалку. До речі, в більшості регіонів крім риби у квітні заборонений також вилов раків.

10 квітня пройдуть пробне ЗНО. Оскільки цього року в зв'язку з епідситуацією кожному майбутньому абітурієнту дозволили здавати пробне ЗНО тільки з одного предмету, тестування з усіх предметів відбудеться в один день.

Також з 1 квітня Кіпр відкриває свої кордони для українців. Як потрапити на популярний курорт – дивіться у сюжеті:

Відео: Сьогодні

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