Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпня

Після 24 серпня паперовий паспорт можна з собою не носити

Сезон відпусток – не найкращий час для нововведень. Тому традиційно основні зміни планують або на липень (початок другого півріччя), або вже на вересень (новий навчальний рік). Проте в цьому році на нас чекають в серпні досить серйозні нововведення. Зокрема, початок режиму paperless і, можливо, нові карантинні обмеження. Сайт "Сегодня" дізнавався, що зміниться для українців в останньому літньому місяці.

Паперові паспорти можна не носити з собою

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З 24 серпня Україна входить у режим paperless. Набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати від громадян пред'являти паперові документи. Будь-який документ можна буде надати їм в електронному вигляді.

З цього дня цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта. Тобто все структури і організації в Україні зобов'язані приймати цифрові паспорти в додатку "Дія".

Як повідомляв сайт "Сегодня", Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону. Так що з 23 серпня громадяни України можуть не носити з собою паперові паспорти. Якщо знадобиться ідентифікація особистості, можна відкрити програму "Дія" на смартфоні і показати штрих-код. У кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта.

Правда, зазначимо, що за станом на 29 липня законопроєкт ще не знайшов силу закону, оскільки перебував на підписі у президента.

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В "Дія" дозволили авторизацію за допомогою ID-карти / Фото: Дія

"Чорнобильці" отримають підвищені пенсії і доплати

У серпні значно підвищаться пенсії для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС. Плюс вони отримають доплати за липень.

Поправки до законів, які встановлюють нові мінімальні розміри пенсій, були прийняті тільки в середині липня. Однак вони передбачають підвищення пенсій "заднім числом" – з 1 липня цього року. Тому вийде, що в серпні пенсіонери-"чорнобильці", яким встановлено інвалідність, отримають підвищені пенсії за серпень і доплати за липень.

Пенсії для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, підвищуються на 80-200%. Зокрема:

для людей із I групою інвалідності – з 2780 по 6000 грн;

для людей із II групою інвалідності – з 2317,5 по 4800 грн;

для людей із III групою інвалідності – з 2039,4 по 3700 грн;

для дітей із інвалідністю – з 1854 по 3700 грн.

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Крім того, підвищується мінімальна сума загальних соціальних виплат для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Тепер держава буде виділяти адресну допомогу, якщо загальна сума виплат, включаючи надбавки і додаткові пенсії, менше таких розмірів:

для людей з I групою інвалідності – 10 340,35 грн (було 5283,9 грн);

для людей з II групою інвалідності – 8272,28 грн (було 4727,7 грн);

для людей з III групою інвалідності – 6204,21 грн (було 4171,5 грн).

Ця "порогова" сума також підвищується з 1 липня. Тобто в серпні "Чорнобильці" отримають підвищені доплати також за два місяці.

Також підвищуються "заднім числом" пенсії для інших осіб із інвалідністю.

Нові карантинні обмеження і "пільги"

Поки карантин в Україні встановлений до 31 серпня. Але в уряді вже зараз готують нас до того, що після цієї дати, а може, й раніше, карантин буде посилюватися. За прогнозами, Україні не уникнути нової хвилі епідемії через поширення штаму "Дельта". Як очікується, зростання захворюваності почнеться з середини серпня.

У зв'язку з цим вже тепер вводяться нові карантинні обмеження. Так, з початку серпня МОЗ повертає обов'язкове ПЛР-тестування і ізоляцію для невакцинованих українців і іноземців, які в'їжджають в країну. Про це повідомив на засіданні уряду 28 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Також про посилення обмежень попереджають різні держави, куди українці традиційно їздять працювати або відпочивати. Так, з 8 серпня знову вимагатимуть сертифікати про вакцинації або ПЛР-тести Нідерланди, які тільки з 22 липня послабили обмеження для в'їжджають. З 1 серпня повертає ПЛР-тести та ізоляцію для приїжджих Німеччина. Найближчим часом планує повернути обмеження Грузія.

У той же час у різних країнах послаблюють обмеження для повністю щеплених туристів або збираються це зробити незабаром. Так, Велика Британія з 2 серпня скасовує обов'язкову ізоляцію для повністю вакцинованих туристів з США і ЄС. Словаччина скасовує з 1 серпня всі обмеження, що стосуються роботи прикордонних пунктів пропуску. Зокрема, в цей день відкриється пункт "Малі Селменці-Вельке Слеменце" на кордоні в Україні, повідомляє Держприкордонслужба.

Фото: Юлія Безбородко / "Сьогодні"

Продовжує дорожчати проїзд у транспорті

У різних регіонах продовжує зростати вартість проїзду. Так, в серпні планується підвищити ціни на ряд маршрутів, що зв'язують столицю і передмістя. Зокрема, маршрутки до Ірпеня днями вже подорожчали на 4 грн.

З 1 серпня дорожчає проїзд в громадському транспорті Житомира. При розрахунку готівкою в автобусах тепер доведеться платити 8 грн, а електротранспорті – 6 грн. Якщо розраховуватися карткою, можна буде заощадити 1 грн на кожній поїздці. Також підвищується проїзд у Маріуполі. Одна поїздка в автобусах і тролейбусах з 1 серпня обійдеться в 10 грн, в трамваях – 9 грн.

А ось у Вінниці з серпня проїзд в муніципальному транспорті подорожчає відразу вдвічі – з 4 до 8 грн. Тариф буде єдиним як для автобусів, так і для електротранспорту.

Час загадувати бажання

Загадувати бажання на падаючі зірки найпростіше ночами в період з 11 по 13 серпня. У цей час очікується максимально інтенсивний метеорний потік Персеїди.

Відзначимо, що, за прогнозами, цього року "зорепад" буде особливо сильним і помітним. Зокрема, в ніч на 12 серпня можна буде побачити до ста метеорів на годину. Це в кілька разів більше, ніж було, наприклад, на піку "зоряного дощу" в минулому році (всього кілька десятків метеорів).

Заборона на вилов раків

У серпні в Україні починає діяти літньо-осінній заборона на вилов раків. Дати початку і закінчення заборони для кожної області різні. Зокрема, в Києві і області він починає діяти з 1 серпня і триватиме до 15 вересня. Якщо під час "мораторію" зловлять "на гарячому", за кожного виловленого рака доведеться заплатити штраф у розмірі 25,5 грн.

Як раніше повідомляв сайт "Сегодня", міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що восени Україна зануриться в новий локдаун.

Також ми писали про те, що Київ вже почав підготовку до нового локдауну.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа