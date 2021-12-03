Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

Подорослішала за день: трагічна історія дівчинки, яка стала свідком війни на Донбасі (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
3 грудня, 20:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Свою історію розповіла дев'ятикласниця Аліна Кравченко, на очах якої розгромили ціле село сім років тому

Аліна із Золотарівки, що на Луганщині, побачила перші обстріли ще першокласницею. На очах дівчинки снаряди руйнували село. Минуло вже сім років. Свої спогади вже підлітком вона виклала в есе про перший день війни. Яким він був, розповідають в сюжеті новин "Сьогодні".

"Перший день війни"

Аліна підкреслює кожне слово, згадуючи свій перший день війни. В її пам'яті на все життя закарбувалося 11 липня 2014 року – каже, що в той день "різко подорослішала".

Реклама

Вибухи, постріли, руйнування ніби застрягли у її пам’яті. За лічені години – знищено не один житловий будинок.

"Залишилися тільки стіни та фундамент. Дахи, все повигорало в середині. Все це було зруйновано", – розповіла мати Аліни Лілія Кравченко.

У розпал бойових дій батьки вивезли дочку подалі від війни. Коли повернулись, рідне село не впізнали.

"Світла не було. Газ – повністю трубопроводи були зруйновані. Латали дірки, світло – натягували дроти. Це в принципі всі самі майже" – розказала Лілія.

Наслідки війни і досі на кожному кроці

Сліди збройного конфлікту і сьогодні – на сільських вулицях, шкільній будівлі. Наскрізно пробиті двері класної кімнати.

Реклама

"Ми маємо одну вулицю в селі і вона майже повністю зруйнована. Раніше там було дуже красиво", – розповіла Аліна Кравчкенко.

Спогади про війну жахливі, але цю їх обов’язково треба зберегти, вважає дев’ятикласниця із ЗолотарІвки.

"Я хочу, щоб діти, дорослі просто розуміли ціну цього світу і щоб війн більше не було", – говорить Аліна.

Війна очима дітей

Тому дівчинка долучилась до масштабного проєкту – "Конкурс есе Один день", який проводив Фонд Ріната Ахметова.

"У цьому році в конкурсі взяли участь учні 9-11 класів Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей", – розповіла менеджерка проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова Оксана Іщук

Спогади на папері Аліна спочатку показала своїй першій вчительці.

Реклама

"В її есе ми бачимо перенесення на папір реально пережитих відчуттів. А це завжди зачіпає, це знаходить відгук", – стверджує вчителька золотарівської школи Ірина Комарницька.

Надважливий проєкт

У конкурсі взяли участь майже дві тисячі школярів. Кращі роботи оцінювали представники Фонду Ріната Ахметова, міністерства освіти, та телеведучий Ігор Пупков.

Загалом визначили двадцятьох чотирьох переможців. Автори найкращих робіт отримують від Фонду – ноутбуки, смартфони, набори відеоблогерів.

А ще історії переможців увІйдуть до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Його мета – зібрати сто тисяч унікальних свідчень збройного конфлікту.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор розділу "Україна"

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 грудня 1991. Новообраному президентові України Леоніду Кравчуку зателефонував із привітаннями президент США Джордж Буш...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

77 309

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти