"Пояснює Панюта": як західна зброя б'є по окупантах і де наступатиме Путін (відео)

Телеведучий каналу "Україна 24" Олег Панюта щонеділі підбиває підсумки тижня

Телеведучий Олег Панюта 10 липня вийде в ефір із п'ятим випуском своєї щотижневої аналітичної програми для передплатників та гостей каналу " Україна 24 ".

Усі головні новини тижня – і жодної зайвої інформації. Кожна програма – це все, що вам потрібно знати за минулі сім днів, та інформація, що чекає на Україну та світ далі. Тепер найголовніші проблеми, прогнози та висновки для всіх пояснює Панюта !

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Що насправді відбувається на фронті – ви завжди можете дізнатись у свіжому випуску "Пояснює Панюта".

Ще кілька тем сьогоднішнього випуску будуть такими:

Чи слід пов'язувати успіхи наших захисників на фронті лише з постачанням західної зброї?

Як розвиватимуться події на фронті найближчим часом?

Де наступатиме ворог далі – на Донбасі чи на півдні країни?

Головні з тем, які безпосередньо впливають на наше життя, будуть детально розглянуті та розібрані з експертами, фахівцями та аналітиками. Сьогодні в гостях у Олега Панюти будуть військовий аналітик Петро Черник, шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун, дослідник новітньої історії Росії Юрій Фельштинський.

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А на запитання, чому Америка не поспішає з передачею Україні високоточної зброї, докладно відповість американський військовий капітан військово-морських сил США у відставці Гаррі Табах.

Дивіться новий випуск "Пояснює Панюта", 10 липня, о 20.30 на сайті "Сегодня" та YouTube-каналі "Україна 24".