"Пояснює Панюта": наступ ЗСУ на Херсон і що означає відхід з Сєвєродонецька

Телеведучий "України 24" пояснить головні події тижня

Телеглядачі оцінять новий випуск аналітичної передачі

Телеведучий Олег Панюта сьогодні, 26 червня, вийде в ефір із третім випуском щотижневої аналітичної програми для підписників та гостей каналу "Україна 24".

Усі головні новини тижня та жодної зайвої інформації. Кожна програма – це все, що вам потрібно знати за минулі сім днів і що чекає на Україну та світ далі. Тепер найголовніші проблеми, прогнози та висновки для всіх – пояснює Панюта!

Реклама

Що мають зробити українці, щоб економічні проблеми не вдарили по їхньому гаманцю – дізнайтесь у новому проєкті "Пояснює Панюта"!

Ще кілька тем випуску:

Що зараз відбувається на складних ділянках фронту

Що надасть Україні статус кандидата в члени ЄС

Крім того, полковник СБУ Роман Костенко розповість про наступ ЗСУ на Херсонщині. А Олег Жданов оцінить ситуацію на південному сході України та розповість, що означає відхід з Сєвєродонецька.

Реклама

Дивіться новий випуск "Пояснює Панюта" о 20:30 на сайті "Сьогодні" та YouTube-каналі "Україна 24".