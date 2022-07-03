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"Пояснює Панюта": ситуація на Донбасі і чим Путін пов'язав Лукашенка (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 липня, 17:54
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Телеведучий каналу "Україна 24" пояснить головні події тижня

Телеведучий Олег Панюта сьогодні, 3 липня, вийде в ефір із четвертим випуском щотижневої аналітичної програми для передплатників та гостей каналу "Україна 24".

Усі головні новини тижня – і жодної зайвої інформації. Кожна програма – це все, що вам потрібно знати за минулі сім днів, і інформація, що чекає Україну та світ далі. Тепер найголовніші проблеми, прогнози та висновки для всіх пояснює Панюта!

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Що насправді відбувається на фронті – дізнавайтесь у черговому випуску "Пояснює Панюта"!

Ще кілька тем сьогоднішнього випуску:

  • як світова спільнота прозріла і намагається максимально дистанціюватися від Росії;
  • чи зможе Київ максимально ефективно використати небачену підтримку миру, щоб перемогти у війні та якісно перетворити країну.

Крім цього, екс-міністр оборони України (2019-2020 рр.) Андрій Загороднюк розповість про ситуацію на Донбасі, а австрійський військовий аналітик, історик військової авіації Том Купер – про те, як Росія б'є по Україні авіаракетами зі своєї території та які проблеми у російського ГУР.

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Водночас військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак прояснить ситуацію із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пояснивши, чому він так завзято підтримує президента Росії Володимира Путіна.

Також у програмі візьмуть участь Михайло Шейтельман, Ілля Пономарьов і Сергій Рахманін.

Дивіться новий випуск "Пояснює Панюта" о 20:30 на сайті "Сьогодні" та YouTube-каналі "Україна 24".

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