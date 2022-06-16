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СЬОГОДНІ Новини України

З'явилося фото бійця "Азова", який збив хвалений гелікоптер загарбників

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 червня, 21:19
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Перемога відбулася на Запорізькому напрямку. Раніше український захисник брав участь у битві за Київ
Український захисник знищив гелікоптер РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Український захисник знищив гелікоптер РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Засновник полку "Азов" Андрій Білецький показав, як боєць підрозділу ЗРДн полку ССО "Азов" з позивним "Бецик" збив російський гелікоптер Мі-24 на бойовому чергуванні. Це сталося на Запорізькому напрямку. Раніше український захисник брав участь у битві за Київ.

Про це Білецький повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Твоє обличчя, коли ти щойно збив російський гелікоптер. Друг "Бецик" в Азовському Братерстві ще з битви за Київ, наразі виконує завдання на Запорізькому напрямку", – написав він.

Український військовий самостійно збив ворожий гелікоптер

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1449 (+9) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) одиниць;
  • артилерійських систем – 729 (+7) одиниць;
  • РСЗВ – 233 (+3) одиниці;
  • засобів ППО – 97 (+0) одиниць;
  • літаків – 213 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 179 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) одиниця;
  • крилатих ракет – 129 (+0) одиниць;
  • кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9) одиниць;
  • спеціальної техніки – 55 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Раніше ми розповідали, що бійці територіальної оборони на Донбасі збили російський військовий гелікоптер. Про це повідомили на сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 16 червня
1
Особовий склад 32950
Особовий склад
2
Танки 1449
Танки
3
ББМ 3545
ББМ
4
Артилерія 729
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 233
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 179
Гелікоптери
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2494
Транспорт
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