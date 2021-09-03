Поява авторитарного "дракона" в Україні неможлива – Зеленський

Зеленський заявив, що авторитарний режим в Україні неможливий, тому що "крила підріжуть"

Президент України Володимир Зеленський виступив з лекцією в Стенфордському університеті. Фото: president.gov.ua

В Україні неможливий авторитарний режим, адже існує сильне громадянське суспільство, яке цього не допустить, заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету в рамках візиту до США.

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Відповідаючи на запитання, чи не боїться він, убивши "дракона", стати "драконом", Глава держави сказав: "Щодо "вбити дракона", то я Президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії. – Ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть".

Володимир Зеленський відзначив фільм "Убити дракона" режисера Марка Захарова. Він наголосив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, водночас державна політика Російської Федерації відрізняється від української державної політики й спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати.

"Ми читали сигнали Російської Федерації – нібито Україна не хоче закінчити війну. Дивно. Війну не ми почали. Ми то із задоволенням хочемо закінчити. Але ми її не починали", – наголосив президент.

Як проходила зустріч

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.

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Байден насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

від розмови з американським колегою Джо Байденом. Також нагадаємо, під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона міністри оборони України і Сполучених Штатів підписали Угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: