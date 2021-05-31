Піде до Верховного суду. Стерненко має намір оскаржити сьогоднішній вирок

Активіст не згоден з рішенням суду, він вважає, що прокуратура також буде його оскаржувати

Активіст Сергій Стерненко має намір оскаржити у Верховному суді вирок Апеляційного суду Одеси – один рік умовно.

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Про це він повідомив у Twitter.

"Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді", – написав він.

Активіст допускає, що прокуратура також буде оскаржувати сьогоднішнє рішення суду.

Нагадаємо, Одеський апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції стосовно активіста Сергія Стерненка і замість 7 років і 3 місяців в'язниці дав йому рік умовного терміну. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні.

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Суд визнав недоведеною головну частину звинувачення – частину 2 статті 187, за якою Стерненкові інкримінували напад з метою заволодіння чужим майном.

Нагадаємо, 23 лютого суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з часткової конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича. Спочатку його відправили в СІЗО, але вже на початку квітня йому змінили запобіжний захід на домашній арешт. А недавно в Одесі здійснили замах на життя голови суду, в якому винесли вирок активістові.