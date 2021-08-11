"Підуть труни у РФ": Гордон оцінив ймовірність нападу Путіна на Україну

Багато відомих експертів припускають, що є серйозна загроза вторгнення агресора, причому вже восени, ось тільки господареві Кремля це не вигідно

Гордон вважає, що Путін не хоче великої війни з Україною. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін навряд чи готує повномасштабний наступ на Україну, оскільки це обернеться для нього великими проблемами і втратами.

Реклама

Таку думку висловив на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

За його словами, на сьогоднішній день немає аргументів, які б говорили на користь підготовки Кремлем нового витка агресії. Хоча багато експертів припускають, що Росія може і напасти.

"Давайте спробуємо стати на місце Путіна. Припустимо, підготував він наступ на Україну. Що це йому дасть? Повне світове презирство, ускладнення санкцій, це півбіди. Почнуть гинути росіяни. Ну ось якщо росіяни, припустимо, зайдуть на територію України. Почнуть їх вбивати , українці будуть захищати свою землю. Підуть труни у Росію. Це Путіну потрібно? Я сумніваюся", – сказав Гордон.

Загроза нападу

Україна щороку ближче до осені готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".

На навчання до Білорусі з'їжджається величезна кількість російських військових та техніки, а білоруський напрям один з найнебезпечніших для України, оскільки зовсім недалеко Київ.

Також одним з головних напрямків, звідки може вдарити Росія, називають Крим. Там у окупантів зосереджені величезні сили, в тому числі авіація і ракетні комплекси. Українське військове керівництво постійно моніторить ситуацію і проводить навчання.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли агресор проводитиме основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника.

Реклама

Дивіться відео масштабних навчань ЗСУ з відбиття наступу ворога: