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Спіймано мера Куп'янська, який здав місто окупантам

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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28 лютого, 19:55
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Міського голову затримали разом із силовиками
Мер куп'янська виявився зрадником/Фото: колаж: "Сьогодні"
Мер куп'янська виявився зрадником/Фото: колаж: "Сьогодні"

Затримано мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляють в ефірі телеканалу "Україна 24".

Спіймали самого мера разом із силовими керівниками міста, вони вже на території вільної України.

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Мацегору звинувачують у тому, що він здав місто російським окупантам.

Що сталося

За даними прокуратури, 27 лютого куп'янський міський голова запропонував командуванню Збройних сил Росії надати підтримку та матеріальне забезпечення. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.

Невдовзі Мацегора зрікся російської влади, заявивши, що попередній його ролик мав сприяти уникненню кровопролиття в його місті, в якому чомусь навіть немає територіальної оборони.

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28 лютого міський голова отримав підозру про держзраду.

"Через його дії територія Куп'янська вийшла з адміністративного підпорядкування органам державної влади України", – йдеться у заяві генпрокурора.

Обстановка 28 лютого

На Бровари під Києвом увечері 28 лютого російські військові здійснили авіаналіт. Через це поранено щонайменше 6 людей.

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У Харківській області збили вертоліт окупантів за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі майже не виходять з укриттів.

ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.

Міноборони України озвучило дані про втрати окупанта станом на 6:00 ранку 28 лютого:

  • літаки – 29;
  • гелікоптери – 29;
  • танки – 191;
  • бойові броньовані машини – 816;
  • гармати – 74;
  • ЗРК БУК – 1;
  • "Град" – 21;
  • автомобільна техніка – 291;
  • цистерни – 60;
  • БПЛА ОТР – 3;
  • кораблі/катери – 2;
  • засоби ППО – 5;
  • особистий склад – орієнтовно 5300.

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