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Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання Протасевича

23 травня, 20:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ілля Кива та Євген Шевченко впевнені, що влада Білорусі правильно посадила іноземний літак і заарештувала головного редактора опозиційного ресурсу

Євген Шевченко, Олександр Лукашенко та Ілля Кива. Колаж "Сьогодні"

Євген Шевченко, Олександр Лукашенко та Ілля Кива. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива похвалив білоруські спецслужби за "блискучу операцію" – посадку літака Ryanair на території Білорусі й арешт головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Він також пообіцяв використати "досвід сусідів" в Україні.

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Про це він написав у Facebook.

"Вітаю білоруські спецслужби з проведенням блискучої операції з нейтралізації противника, який загрожує національній безпеці. Прийдемо до влади – обов'язково будемо використовувати досвід наших сусідів!" – написав нардеп.

Підтримав колегу ще один український нардеп, але вже від "Слуги народу" – Євген Шевченко, давній симпатик невизнаного білоруського президента Олександра Лукашенка.

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"У Мінську затримали творців NEXTA. Оце так державність!" – написав депутат.

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Нагадаємо, у неділю, 23 травня, влада Білорусі змусила сісти літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни – Вільнюс, заявивши про нібито повідомлення про мінування. Після приземлення лайнера в Мінську був заарештований екс головний редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який летів на ньому.

Україна вже приєдналася до закликів європейських країн звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича.

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