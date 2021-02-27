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Пожежа в лікарні Чернівців: що відомо про загиблого

27 лютого, 17:30

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він хворів COVID-19

Чоловік, який загинув в результаті пожежі в лікарні в Чернівцях, перебував у важкому стані – він хворів COVID-19.

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Про це спікер поліції Чернівецькій області Діана Козлова розповіла "Сьогодні".

"Загиблий – чоловік віком 76 років. Він був пацієнтом цієї лікарні", – сказала Козлова.

У свою чергу заступник голови облдержадміністрації Наталія Гусак розповіла про те, в якому стані знаходився загиблий чоловік.

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"Висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Він лікувався і в дуже складному стані перебував. І помер, швидше за все... Знову ж, лікарі будуть говорити, це не питання самої пожежі, швидше за все, це страх і важкий стан від коронавірусу який у нього був. Відповідно, родичам повідомили", - сказала вона.

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Гусак відмовилася коментувати ймовірні версії вибуху в лікарні, відзначивши, що це повинні коментувати співробітники ДСНС.

Раніше ми повідомляли, що історія зі смертельною пожежею в 1-й лікарні Чернівців обростає страшними подробицями. Як виявилося, причиною трагедії міг стати самопідпал одного з пацієнтів.

Всі подробиці в спецтемі Вибух у лікарні Чернівців

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вибух лікарні чернівці коронавірус COVID-19
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