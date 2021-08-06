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Пожежі у Греції: Україна відправить на допомогу 100 вогнеборців

6 серпня 2021 2:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Зеленський доручив Кабміну організувати відправку до Греції найближчим часом українських пожежників на допомогу грецьким колегам

Володимир Зеленський пообіцяв допомогу Греції у боротьбі з пожежами / колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський пообіцяв допомогу Греції у боротьбі з пожежами / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів ухвалити рішення про надання допомоги Греції в боротьбі з пожежами, які охопили країну.

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Про це він повідомив у четвер увечері в Twitter.

Зеленський розраховує, що уряд вже в п'ятницю, 6 серпня, ухвалить рішення про відправку до Греції 100 українських пожежників зі спорядженням.

"Поставив завдання уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу", – написав президент.

Зазначимо, у Греції в умовах найсильнішої за останні 30 років спеки лісові пожежі охопили передмістя грецької столиці. Напередодні кілька сотень людей змушені були тікати від вогню, який поширювався за лічені хвилини.

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Зараз влада заявила, що контролює ситуацію, однак місцевим жителям рекомендовано не виходити на вулиці, оскільки небо затягнуте щільним димом від пожеж.

Нагадаємо, на минулих вихідних у Греції було зафіксовано 46 лісових пожеж.

Ми також писали, що президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з турецьким президентом Реджепом Таъпом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку з пожежами в Анталії і Мармарисі та пообіцяв допомогу Туреччині від України – минулої п'ятниці туди вилетів спеціальний літак ДСНС.

Минулого тижня турецькі курорти значно постраждали у результаті лісових пожеж, влаштованих паліями.

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