Пожертвував на потреби армії – пенсіонер перерахував ЗСУ все накопичене за життя

Житель Чернівецької області передав українським захисникам майже 400 тисяч гривень

Микола Шевчук вирішив допомогти українській армії зі своїх власних накопичень/Колаж "Сьогодні"

Пенсіонер перерахував на рахунок Збройних сил України всі кошти, які йому вдалося заощадити за роки життя. Загалом він пожертвував 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів.

Мецената звуть Микола Григорович Шевчук. Він проживає в місті Новодністровськ Чернівецької області.

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Про такий щедрий вчинок розповіла на сторінці Facebook голова Новодністровська Наталія Цимбалюк.

"Своя небайдужість довів реальними справами! Все, що накопичував за роки свого життя, передав для порятунку нашої країни, щоб ми перемогли проклятого ворога!"

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