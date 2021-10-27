Права лише за хабар. Автошколу у Запоріжжі викрили на здирстві

У Запоріжжі поліція викрила на здирстві працівників автошколи. Вони вимагали гроші за те, щоб скласти практичний іспит з водіння.
Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Суть схеми
Слухачі автошколи могли розраховувати на успішне складання іспиту з водіння лише за умови надання хабара.
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Інструктори автошколи перед початком іспиту направляли екзаменуючих до адміністратора закладу, який відкрито зазначав, що безпроблемне складання можливе тільки при оплаті 6000 гривень. Фактично без хабара неможливо було здати водіння.
Учасники
Правоохоронці вже затримали одну із учасниць корупційної схеми – 33-річну адміністраторку навчального закладу. Також перевіряють причетність працівників сервісних центрів.
Під час санкціонованих обшуків вилучено мобільні телефони, чернові записи, службову документацію, банківські картки та 21 комплект документів з анкетами слухачів автошколи, до яких були прикріплені гроші.
Наразі правоохоронці готують оголошення про підозру фігурантці, затриманої у процесуальному порядку.
Правоохоронці провели низку обшуків. Фото: поліція
В Україні хочуть позбавляти прав за перевищення швидкості
Йдеться про порушення швидкісного режиму у населених пунктах. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували.
У документі прописані пропозиції:
- За перевищення швидкості у населеному пункті на понад 50 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом строк від 3 до 6 місяців.
- За перевищення швидкості у населеному пункті більш ніж на 70 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом строк від 6 місяців до одного року.
Раніше ми писали:
- Автошколу, де навчалася Олена Зайцева, закрили. Чотири роки тому вона влаштувала смертельну ДТП, у якій загинуло шестеро людей.
- До Департаменту патрульної поліції надіслали гроші в конверті. Поліція опублікувала фото та розповіла, від кого отримали гроші.