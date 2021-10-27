Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини України

Права лише за хабар. Автошколу у Запоріжжі викрили на здирстві

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
27 жовтня, 15:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для того, щоб здати водіння у сервісному центрі, слухачі автошколи мали заплатити 6 тисяч гривень
У Запоріжжі викрили схему здирництва в автошколі.
У Запоріжжі викрили схему здирництва в автошколі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі поліція викрила на здирстві працівників автошколи. Вони вимагали гроші за те, щоб скласти практичний іспит з водіння.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Реклама

Суть схеми

Слухачі автошколи могли розраховувати на успішне складання іспиту з водіння лише за умови надання хабара.

Інструктори автошколи перед початком іспиту направляли екзаменуючих до адміністратора закладу, який відкрито зазначав, що безпроблемне складання можливе тільки при оплаті 6000 гривень. Фактично без хабара неможливо було здати водіння.

Учасники

Правоохоронці вже затримали одну із учасниць корупційної схеми – 33-річну адміністраторку навчального закладу. Також перевіряють причетність працівників сервісних центрів.

Реклама

Під час санкціонованих обшуків вилучено мобільні телефони, чернові записи, службову документацію, банківські картки та 21 комплект документів з анкетами слухачів автошколи, до яких були прикріплені гроші.

Наразі правоохоронці готують оголошення про підозру фігурантці, затриманої у процесуальному порядку.

Реклама

Правоохоронці провели низку обшуків. Фото: поліція

В Україні хочуть позбавляти прав за перевищення швидкості

Йдеться про порушення швидкісного режиму у населених пунктах. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували.

У документі прописані пропозиції:

  • За перевищення швидкості у населеному пункті на понад 50 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом строк від 3 до 6 місяців.
  • За перевищення швидкості у населеному пункті більш ніж на 70 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом строк від 6 місяців до одного року.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти