Чи правда, що борода збільшує ризик зараження коронавірусом

У боротьбі з коронавірусом у деяких країнах вже добралися до борід і вусів, які носять багато чоловіків. Перш за все мова йде про бороди, мовляв, вірус на них любить "гніздитися".

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У соцмережах активно обговорюється тема можливої "небезпеки" бороди , Яка нібито може збільшити ризики зараження ковідом .

Сайт "Сегодня" за допомогою фахівців розібрався, наскільки вусані й бородані небезпечні для суспільства. А також – ризикують вони більше, ніж ті, хто голить обличчя, підхопити коронавірус.

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Де "живе" ковід

Як відомо, коронавірус, як і інші респіраторні віруси, передається двома шляхами: повітряно-крапельним і контактним. Тобто при кашлі або чханні, а також через поручні в транспорті, дверні ручки, поручні, інші забруднені поверхні і предмети.

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Повітряно-крапельним шляхом заразитися простіше, контактним – складніше. У другому випадку, щоб уберегтися, досить носити рукавички або регулярно обробляти руки антисептиком (найкраще 70% розчин спирту), не торкатися до поручнів, дверних ручок. Наприклад, при вході в метро краще відкривати двері плечем або ліктем, а не кистю руки. І найголовніше – тримати руки подалі від рота, носа або очей, бо вірус проникає в організм через слизові оболонки.

Від повітряно-краплинного шляху зараження на 99% вбережуть свіжа маска або респіратор і дотримання соціальної дистанції – 1,5 метра. Але якщо дистанція менша, то ймовірність зараження зростає на порядок. Тобто в 10 разів. І тут головну захисну роль уже грає маска, яка повинна щільно прилягати до обличчя. А якщо на обличчі борода чи вуса, забезпечити таке прилягання не завжди можливо.

Що кажуть фахівці

Нашу здогад підтвердили лікарі епідеміологи, причому як чоловік, так і жінка.

"Якщо борода -" як у Діда Мороза ", то, навіть коли її володар надягає маску, очевидно: маска не може щільно прилягати до обличчя і забезпечувати ефективний захист, – каже лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев (Київ). – Особливо це небезпечно, якщо бородань є носієм вірусу. Природно, для наколишніх людей. А наявність невеликої борідки-еспаньйолки, вусів до порожнини рота або двотижневої неголеності на безпеку не впливають ".

Юрій Жигарев підкреслив, що лікарі про цей факт знають, тому серед них мало людей не тільки з пишною бородою, але і взагалі з бородою, особливо зараз.

Лікар також підтвердив, що у інфікованих людей на волоссі бороди і вусів справді є коронавірус. Втім, як і інші віруси і бактерії. Тому бороду, особливо довгу, треба регулярно і ретельно мити.

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Лікар-інфекціоніст Інна Андрусович (Харків) згодна з колегою з Києва.

За її словами, головна шкода від довгої бороди або вусів "як у Тараса Шевченка" – вони не можуть забезпечити щільне прилягання маски до обличчя. Однак на вусах і бороді вірусу не більше, ніж на інших частинах тіла.

"Людина з бородою, яку неможливо заховати під маску, наражає себе на небезпеку, перебуваючи в людному місці. Фактично він беззахисний ", – уточнила Інна Андрусович.

До речі, в американських Центрах по контролю і профілактиці захворювань (СDC) теж вважають, що бороди і вусів краще позбутися. Інакше ефективність маски знижується: вона нещільно прилягає до обличчя, утворюються щілини, через які може потрапити інфекція.

Але далі всіх пішли в РФ. Там спробували законодавчим шляхом під загрозою штрафів заборонити носіння бороди і пишних вусів, перш за все лікарям і юристам, котрі безпосередньо контактують з клієнтами. Але їхні юристи виявились проти, і поки далі розмов справа не зайшла.

Можливо, якась правда в небезпеці бороди як розсадника коронавируса, є? Наприклад, китайські чоловіки не носять борід. І в цій країні вдалося швидко перемогти епідемію. Маску зняв викинув, а бороду не викинеш. Хоча, скоріше, справа не у відсутності борід у китайців, а в їх дисциплінованості та дотриманні протиепідемічних правил.

Висновки і корисні поради

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На щастя, в Україні не так багато чоловіків з довгими бородами і пишними вусами, та при цьому ще й носіїв ковіду. Решта бороданіі і вусанів, якщо вони в масках, на думку лікарів-інфекціоністів, для навколишніх не більш небезпечні, ніж їхні виголені побратими.

Але тим, у кого борода справді не ховається під медичну маску, а голити її вони категорично не хочуть, лікарі радять вживати додаткових заходів обережності. Наприклад, рідше користуватися громадським транспортом або пересісти в особистий автомобіль. Чи пошити спеціальну багаторазову маску-мішок, куди поміщається і борода. А найкраще одягати балаклаву: і тепло в морози, і борода не заважає дотриманню безпеки.

Тема захисту вусанів від коронавірусу тим більш актуальна, що вуса знову стають модними. Детальніше дивіться у сюжеті.

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