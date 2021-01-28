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Уряд закупив книги про одностатеве кохання для дітей дошкільного віку

28 січня, 04:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Історія кохання двох дівчат закінчується весіллям

Уряд закупив понад тисячу примірників дитячої книги про романтичні стосунки між двома дівчатами.

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Як повідомляє громадська організація "Громадянський рух" Всі разом! ", книги поширюватимуться в дитячих бібліотеках.

Книга "Принцеса + принцеса: довго і щасливо" авторства Кейт`Нілл розрахована на дітей від 5 років.

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У ній розповідається історія про двох дівчат, яка закінчується щасливим кінцем – весіллям. 1240 книг у вигляді коміксу вже закуплені за державний рахунок.

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Також ми писали про те, що в новій книзі "Якщо туфелька підійде", яку видасть дочірня компанія Disney Publishing, з'явиться бодіпозітівний вигляд Попелюшки. Культову героїню казки чекає серйозне перевтілення в сучасному переказі казки.

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