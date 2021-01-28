Уряд закупив книги про одностатеве кохання для дітей дошкільного віку

Уряд закупив понад тисячу примірників дитячої книги про романтичні стосунки між двома дівчатами.

Реклама

Як повідомляє громадська організація "Громадянський рух" Всі разом! ", книги поширюватимуться в дитячих бібліотеках.

Книга "Принцеса + принцеса: довго і щасливо" авторства Кейт`Нілл розрахована на дітей від 5 років.

Реклама

У ній розповідається історія про двох дівчат, яка закінчується щасливим кінцем – весіллям. 1240 книг у вигляді коміксу вже закуплені за державний рахунок.

Реклама

Також ми писали про те, що в новій книзі "Якщо туфелька підійде", яку видасть дочірня компанія Disney Publishing, з'явиться бодіпозітівний вигляд Попелюшки. Культову героїню казки чекає серйозне перевтілення в сучасному переказі казки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама