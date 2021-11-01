Православний конфлікт: Епіфаній позбавив Філарета канонічних прав

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній видав указ про канонічну діяльність почесного патріарха Філарета

Епіфаній позбавив Філарета канонічних прав і обов'язків правлячого єпископа/Колаж: Сьогодні

В Українській православній церкві Київського патріархату опублікували роз'яснення стосовно Епіфанія (Думенко), який колись належав до цієї церкви, а в грудні 2018 року очолив новостворену ПЦУ. Так, у Філарета зазначили, що Епіфаній не є головою ані УПЦ, ані УПЦ КП.

Відповідну заяву опублікував київський патріархат. Вона стало відповіддю на указ Епіфанія від 30 жовтня про позбавлення Філарета канонічних прав та обов'язків правлячого єпископа.

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Указ Епіфанія

У своєму указі Епіфаній послався на рішення Священного синоду, затверджене Архієрейським собором ПЦУ 14 грудня 2019 року, за яким єдиним керуючим Київською єпархією є предстоятель ПЦУ, а "почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України, однак з керуванням єпархією".

Заборона Епіфанія

Крім того, в документі Епіфаній заборонив Філарету, як архієрею на спокої "вчиняти дії, що є винятковою прерогативою правлячого єпископа, зокрема надавати благословення на постриг у чернецтво, здійснювати рукоположення в будь-який священний сан, надавати церковні нагороди, видавати документи про призначення і звільнення кліриків та інших церковних посадових осіб, скликати та очолювати церковні зібрання для вирішення будь-яких питань".

В указі йдеться про те, що протоієрей Богдан Згоба як ставропігійний клірик, який перебував у підпорядкуванні предстоятеля УПЦ КП і досі не прийняв канонічної влади архієрея Вселенського патріархату за місцем свого перебування, фактично перебуває в канонічній компетенції предстоятеля ПЦУ.

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Відповідь УПЦ КП

На це в УПЦ КП заявили, що митрополит Епіфаній (Думенко) не є предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату.

"Предстоятелі помісних православних церков обираються в помісних соборах тієї чи іншої православної церкви. Такий порядок обрання предстоятелів існує в українській церкві, а також грузинській, румунській, російській, болгарській, польській та інших православних церквах. Митрополит Епіфаній не був обраний на помісному соборі автокефальної УПЦ, тому не є предстоятелем Української православної церкви", — зазначили у пресслужбі Київського патріархату.

Філарет додав, що Думенко не є предстоятелем УПЦ КП, оскільки Київським патріархатом продовжує керувати, власне, сам Філарет.

Богдан Згоба – не клірик ПЦУ

Щодо Богдана Згоби (ієромонаха Луки), то він не є кліриком ПЦУ і не може ним бути, адже згідно з томосом ПЦУ закордонні парафії не можуть належати до складу ПЦУ. А Згоба є секретарем зареєстрованого в державних органах США вікаріату УПЦ Київського патріархату в США та Канаді, який перебуває під керівництвом Філарета.

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"Це означає, що заборона митрополита Епіфанія у священнослужінні ієромонаха Луки є незаконною, оскільки він не належить до юрисдикції ПЦУ", — заявили в пресслужбі Київського патріархату.

Патріарх Філарет ознайомившись із указом митрополита Єпіфанія від 30 жовтня 2021 р. підтвердив неправомірність та неканонічність цього указу.

"Українська православна церква Київського патріархату, попри різні перешкоди, продовжує свою життєдіяльність та зростання. У зв'язку з описаними вище словами в УПЦ КП згадали прислів'я: собаки лають, а караван іде", — додали у пресслужбі Київського патріархату.

Додаток ПЦУ

Православна Церква Україна запустила мобільний додаток "Моя церква", в якій можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви та поспілкуватися зі священником.

"Моя церква" складається з п'яти розділів:

мапа храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);

календар церковних свят та важливих подій;

щоденні ранкові та вечірні молитви;

новини із життя церкви;

особистий кабінет – де користувачі можуть персоналізувати програму, пожертвувати гроші на благодійність, поскаржитися на роботу програми та поспілкуватися в онлайн-чаті з батюшкою.

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