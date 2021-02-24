Правий марш – хто організатори і учасники акції на захист Стерненка біля Офісу президента

Увечері 23 лютого на Банковій пройшла акція протесту проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку. Хто її організував і підтримав, при чому тут Порошенко, Портнов і як тепер відреагує Зеленський

Протест на захист Стерненка 23 лютого в Києві біля Офісу президента на вулиці Банковій виявився не зовсім мирним. З лав активістів у поліцію спочатку кидали сніжки, потім у хід пішли фаєри. Також протестувальники розпорошували з балончиків сльозогінний газ, кидали петарди.

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Було багато людей – понад 1500 осіб, може, і більше. Судячи по сторінках в Facebook з тегом #freesternenko, в мітингу брали участь:

багато добровольців та учасників бойових дій на Донбасі;

громадські активісти, правозахисники, екологи;

політики з партії "Європейська солідарність", молодіжне крило цієї партії – "Солідарна молодь".

Чому було так багато людей

Все це схоже на попередні мітинги біля Офісу президента. Людей виявилося несподівано багато. Причина в тому, що з точки зору правих (і не тільки націоналістів), дії Стерненко не є чимось неправильним. Навіть якщо вони порушують закон.

Всі свої злочини Стерненко зробив в 2014-2015 роках, коли на кону стояла незалежність і територіальна цілісність України. Багато в той період порушували закон з кращих спонукань. І над кожним висіла загроза кримінального переслідування.

Наприклад, під статтю могли потрапити добровольчі батальйони, які воювали, не маючи ніякого статусу. Або громадські організації, такі як "Правий сектор", які вступали в сутички зі співробітниками МВС, в тому числі в Києві під час Революції Переваги. До речі, Стерненко був представником "Правого сектору" в Одесі.

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Навіть у кадрових військових були проблеми з законом: в Україні армія не може діяти проти громадян своєї країни.

"Кейс" Стерненко, таким чином, стосується дуже великої кількості людей, які виявляли громадянську позицію в 2014-2015 роках. Всі вони готові захищати Стерненко.

Тому можна припустити, що і наступний мітинг – він намічений на 27 лютого – виявиться численним. І, ймовірно, знову буде протистояння з поліцією.

Хто кликав людей на Банкову

Найбільшу активність проявили дві організації. перша – "Рух опору капітуляції" (РОК). Ця організація позиціонує себе як суспільне позапартійний об'єднання. Вона "кошмарить" Зеленського з 2019 року.

Спочатку РОК виступав з акціями протесту проти Мінських угод, переговорів про Донбас. Надалі громадська організація проводила акції протесту проти Генпрокуратури, домагалася відставки міністра освіти і науки Шкарлета. Всього в 2019-2021 роках її члени провели не менше 20 акцій, в тому числі біля президентської резиденції в Кончі-Заспі у вересні 2020 го.

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Один з керівників РОК – ветеран АТО Павло Білоус ( "Кабул"). Організація тісно співпрацює з відомими політиками, здебільшого з партії Петра Порошенка "Європейська солідарність". На сторінках РОК в ФБ містилися прямі заклики прийти на Банкову і взяти участь в акції протесту.

Друга сила, яка брала активну участь у діях біля Офісу президента – "Демсокіра". Це громадська організація і політична партія, яку створили праві блогери (Ігор Бігдан), журналісти (наприклад, Віктор Трегубов, головний редактор сайту "Петро і Мазепа"), представники бізнесу і навіть хакери, зокрема Sean Townsend з Українського кіберальянса.

Хоча "Демсокіру" часто називають ультраправої організацією, вона скоріше виступає за либертарианство – мінімальне втручання держави в життя громадян. "Демсокіра" також закликала прийти на мітинг біля ОП і вказувала "час і місце зустрічі".

З політиків першого ешелону на Банковій, ймовірно, з'явилася екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. По крайней мере, на її сторінці в ФБ викладений знімок-панорама. Самою Уляни на ньому не видно. Раніше Супрун приїжджала в Одесу, щоб підтримати Стерненко під час судового процесу.

Відзначився в мітингу під офісом президента Володимир Парасюк . У минулому він народний депутат України, активіст євромайдан і командир 4-ї роти батальйону "Дніпро". Парасюк особисто брав участь в протистоянні на Банковій. Він зірвав шолом з одного зі спецназівців МВС, які захищали Офіс президента.

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У ФБ Парасюк таврує ганьбою всіх причетних до вироку Стерненко, називаючи їх "чортами". З 2014 року це перший вуличний протест, в якому взяв участь Парасюк.

Кому з політиків вигідні ці протести

Найбільше протести на банкової вигідні Петру Порошенко і його партії "Європейська солідарність". Після санкцій проти Медведчука і його оточення, заборони телеканалів Newsone, "112", ZIK, а також вручення підозри блогеру Шарію Володимир Зеленський почав начебто грати на полі правих. Тобто він збирає симпатії прихильників Порошенко. А той, під час свого президентства на такі кроки не зважився, може втрачати підтримку.

Але формально "Європейська солідарність" лише на словах висловилася на підтримку Стерненко. Закликати йти на Банкову офіційно політсила не стала. Присутні біля ОП політики від ЄС, наприклад депутат Київради Олександр Погребинський, могли просто висловлювати особисту думку.

При чому тут Портнов

Андрій Портнов – український юрист, один з авторів чинного зараз Кримінального процесуального кодексу, який вважається прогресивним і, зокрема, забороняє тортури підозрюваних. Портнов спочатку робив політичну кар'єру у Юлії Тимошенко. Коли вона потрапила до в'язниці, Портнов перейшов до Януковича і став одним з найбільш наближених до нього людей. У 2014 році він, як і інші особи з оточення Януковича, втік з України, потрапив під санкції, але згодом опротестував їх у судовому порядку.

Після перемоги на виборах Володимира Зеленського Портнов повернувся в Україну. Він співпрацював з Ігорем Коломойським, про що в інтерв'ю Українській правді розповідав сам олігарх. Також співпрацював з телеканалом NewsOne і навіть вів там програму.

З точки зору правих, Портнов – токсична фігура. При цьому Портнов неодноразово висловлювався у справі Стерненко і вимагав його засудження.

Вирок у справі Стерненко Портнов схвалив, про що написав у своєму телеграм-каналі:

"Цей вирок є вердиктом не тільки цього злочинцеві, а всьому дармоїдство по країні бродячому радикальному Рігвул і порядкам, що панував в країні в останні сім років, – пише Портнов. – Це перший з трьох майбутніх вироків. Найближчим часом очікуємо процесуального завершення ще по двом обвинувальним актам – умисного вбивства та обігу наркотиків ".

Хоча немає ніяких фактів про вплив Портнова на справу Стерненко, для правих цей вплив – доведений факт. І це підсилює напруженість.

Ще більш підсилює напруженість поширена думка про продажність судів , А також про вибіркове правосуддя. Так, активісти відзначають невиправдану, на їхню думку, жорсткість вироку Стерненко в порівняно з рішеннями у справі загиблої в результаті замаху херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Що скаже президент

Протистояння знову розгортається по лінії схід – захід, або Майдан – Антимайданом. Це якраз та лінія громадського розлому, яку Зеленський так активно намагається зшити всі роки свого президентства.

Рішення суду щодо Стерненко президенту політично невигідно. Воно призводить до консолідації електорату Порошенко і протистояння йому табору, до якого в широкому сенсі відносяться і Портнов, і потрапив під санкції Медведчук. У разі максимальної консолідації електорату цих двох полюсів – наприклад, якщо агресивне протистояння правих з поліцією продовжиться – послідовних прихильників у Зеленського просто не залишиться.

Для президента зараз найвідповідальніший момент. Поки він не висловив свою точку зору з стосовно вироку Стерненко і ситуації в цілому. Ймовірно, це він зробить найближчим часом.

Легкі рішення – підтримати апеляцію адвокатів Стерненко, просто проігнорувати ці події, чи заявити про довіру до судових рішень – чи спрацюють в зараз. Тому залишається чекати, що скаже президент. А вже потім оцінювати політичні наслідки того, що сталося.

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