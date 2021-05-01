Свято в радіаційному пеклі. "Чорнобильській" демонстрації в Києві – 35 років (фото)

Керівник УРСР не хотів проводити першотравневу ходу, але виходу у нього не було – Горбачов вимагав в протилежному випадку здати партквиток

Нещодавно Україна відзначила 35-у, ювілейну, річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Однак сьогодні виповнюється 35 років після події, яка стала символом ставлення радянської влади до потерпілих і її головною характеристикою.

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1 травня 1986 року, через п'ять днів після найстрашнішої ядерної аварії в історії, в центрі Києва пройшов традиційний святковий парад до Дня Праці, що багато років потому отримав назву "Чорнобильської демонстрації".

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Хоча 30 тисяч жителів Прип'яті евакуювали 27 квітня, масштаби аварії на ЧАЕС намагалися приховати.

Саме в цей час паніку били за кордоном – ще 29 квітня вийшов тираж британської газети London Times, на першій сторінці якого було застереження шведських вчених про "величезний ядерний витік на радянському заводі".

Це викликало питання і західних, і радянських журналістів. В результаті влада мусила зізнатися, але першотравневий парад все ж провели.

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Тоді як рівні радіації в місті досягли свого піку в 2500 мікрорентген на годину (це в 125 разів більше за норму), партійне керівництво УРСР вітало натовпи киян, що крокували Хрещатиком. Вони не здогадувалися, що наражають своє життя на небезпеку.

У проведенні демонстрації звинувачують першого секретаря ЦК КПУ і тодішнього керівника України Володимира Щербицького. Насправді він був проти цієї ідеї – його змусило керівництво СРСР, щоб показати відсутність паніки і звичайне життя в місті.

Дочка Щербицького – Ольга Володимирівна – стверджує, що перед її батьком лежав вибір: здати партійний квиток або провести першотравневу демонстрацію, щоб не сіяти паніку.

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Очільник УРСР хотів, щоб члени Політбюро і керівники міста взяли участь разом зі своїми сім'ями, зокрема з дітьми та онуками. І більшість з них дійсно брала участь. Також Щербицький домігся скорочення тривалості ходи – в результаті вона тривала менше години.

У ті дні йшлося про повну евакуацію Києва, навіть підраховувалася необхідна кількість потягів, але в Москві вирішили почекати до осені й оцінити ситуацію.

Офіційно Михайло Горбачов повідомив радянським громадянам про трагедію тільки 14 травня. Тобто, через майже три тижні. Однак вперше він визнав проведення першотравневого параду в Києві помилкою лише в 2006 році.

Втім, свято 1 Травня було не єдиним "радіаційним" заходом, який подарувала киянам радянська влада. 6 травня у місті пройшов етап 39-х Міжнародних велогонок світу, а 9 травня – День Перемоги.

Нагадаємо, що на 35-ту річницю аварії на ЧАЕС президент Володимир Зеленський ввів в експлуатацію нове сховище для відпрацьованого ядерного палива на станції.

А що кажуть очевидці евакуації Прип'яті, ви можете дізнатися на нашому сайті.