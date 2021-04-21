Свята можна відкласти: Разумков присоромив Тищенка

Спікер вважає, що зараз не час для гучних вечірок, і йому соромно, за тих, хто їх влаштовує

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що народному депутатові Миколі Тищенко має бути соромно за вечірку під час локдауну, але чи буде він покараний вирішать на засіданні фракції.

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Про це повідомили новини "Сьогодні".

Зі слів Разумкова, гучні вечірки не на часі, і за тих, хто їх влаштовує, йому соромно. Він додав, що чекає на завтрашнє засідання фракції, де розглядатиметься вчинок Тищенка.

Сам Разумков родинне свято планує святкувати вдома.

"Я вважаю, що сьогодні зі святами можна якось відкласти. До тих часів, коли відсвяткувати зможуть всі. Наприклад, у мене в дружини у п’ятницю день народження. Я точно святкуватиму вдома, в родинному колі та в дуже невеликому. І вважаю, що це правильно. Людям за свої за неправильні вчинки має бути соромно", – зазначив Разумков.

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, Микола Тищенко влаштував банкет для своєї дружини в ресторані одного з готелів Києва на Подолі. За фактом порушення карантинних обмежень поліція відкрила кримінальне провадження. Журналісти дізналися, що слідом за Тищенко протягом години в п'ятизірковий готель прибули ще близько 30 гостей.

На цьому тижні відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому серед іншого обговорять банкет нардепа Миколи Тищенка в порушення карантину.

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