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Погань і зрадник з ОПЗЖ! Мер Куп'янська здав місто окупантам із Росії

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 лютого, 20:37
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Геннадій Мацегора зазначив, що від завтрашнього дня дитсадки та школи повернуться до "звичайного графіка роботи"
Мер куп'янська виявився зрадником/Фото: колаж: "Сьогодні"
Мер куп'янська виявився зрадником/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого в 2020 році обрали мером від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", заявив про підконтрольність міста військам РФ. Він зазначив, що від завтрашнього дня дитсадки та школи повернуться до "звичайного графіка роботи".

Про це говориться у відеозверненні Мацегори 27 лютого.

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"Чотири дні тому місто залишили всі: СБУ, прокуратура, військкомат, загін тероборони. Ми залишилися самі. Я зі своїми підлеглими і райвідділ поліції, який до останнього моменту перебував і перебуває поруч", – сказав Мацегора.

Мацегора зазначив, що це особисто його рішення здати місто окупантам.

"Я прийняв це рішення. Рішення за мною. Відповідальність за те, що відбувається в місті, лежить на мені. Я в місті весь цей час і залишаюся далі. Всі питання життєзабезпечення на мені", — додав міський голова.

Він наголосив, що відзавтра місто переходить до "звичайного життя".

"Сьогодні я перебуваю на місці і хочу запевнити, що працюватиме лікарня, школа, дитсадки. Із завтрашнього дня працюємо у звичайному режимі. Не боїмося провокацій, на які, за словами військових, вони реагуватимуть належним чином", – зазначив Мацегора.

Він вважає, що настав час "сміливо повертатися до життя, налагоджувати побут", і сказав: життя міста "залежить від того, як ми себе зараз зарекомендуємо", тому "сміливо вилазьте з підвалів та бомбосховищ".

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Мацегора додав, що завод "Кулиничі" забезпечив хлібом Старостинський округ.

Іуда Ілля Ківа

Це не перший випадок зради членів партії ОПЗЖ. Раніше одіозний нардеп Ілля Ківа покликав у нашу країну війська Росії – країни, яка нині знищує Україну та вбиває мирних громадян.

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