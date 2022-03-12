У Мелітополі окупанти призначили своего мера: кто пішов на держзраду (видео)

Про викраденого російськими окупантами мера Мелітополя нічого не повідомили

Галина Данильченко і раніше мала проросійські погляди / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі росіяни призначили виконувачку обов'язків мера Галину Данильченко, яка запропонувала "почати жити по-новому".

Про це свідчить її відеозвернення до мелітопольців.

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Вона одразу звернулася до мешканців із проханням "не чинити опір окупантам".

"Зараз нашим завданням є підлаштувати всі механізми під нову дійсність. Для того, щоб якнайшвидше почати жити по-новому. Незважаючи на всі наші зусилля, у місті є ще люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію, що закликають вас до екстремістських дій. Я вас прошу, будь ласка, будьте розсудливі. Не піддавайтеся на ці провокації. Звертаюся до депутатів, народних обранців усіх рівнів. Шановні депутати, нас обирали люди і наше з вами завдання – дбати про їхній добробут", – сказала Данильченко.

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Нагадаємо, що вчора, 11 березня, 10 окупантів викрали мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.

Хто така Галина Данильченко?

2015 року її обрали депутатом міськради Мелітополя від партії "Опозиційний блок", також Данильченко отримала пост секретаря міськради. 2020 року вона знову отримала депутатський мандат у міськраді Мелітополя від партії "Опозиційний блок".

На сторінці у Facebook Данильченко ще 2020 року опублікувала фото з плакатом "Безсмертний полк". А "Безсмертний полк" – це російська пропагандистська громадська організація. Зареєстрована 2011 року у Томську (Росія) трьома журналістами.

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Організацією проводяться однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни. Початковою метою громадської організації було збирання історій військовослужбовців через власний сайт. У Росії та проросійських колах акція переважно позиціонується як патріотична, а в інших країнах – як провокативна і спекулятивна.

Місцеве видання РІА Мелітополь пише, що Данильченко – особа всім добре відома.

Вона – права рука колишнього нардепа Євгенія Балицького.

"На місцевому телебаченні вона вже записала звернення до народних мас. У ньому Галина Вікторівна заявила, що у місті створюється комітет народних обранців, який і керуватиме Мелітополем", – пише видання.

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