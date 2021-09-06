Зловживання в місті і самогубство. У МВС розповіли нові подробиці смерті мера Кривого Рогу

Інформацію стосовно причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом

Кривий Ріг шокований смертю Костянтина Павлова. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.

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Про це він сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, – це завжди шлях до політизації, хоч би як хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт через це", – сказав Монастирський.

Відповідаючи на запитання про те, чи немає тиску на слідство в цій справі, міністр запевнив: "Хочу сказати, що тиск на слідство на сьогодні не чиниться".

За його словами, інформацію щодо причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом.

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"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Проте є зовнішні фактори, які вже встановлено: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і було виявлено серйозні зловживання", – розповів Монастирський.

У цьому контексті міністр додав, що це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому разі – мер".

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Що відомо про загиблого Павлова?

Народився у Кривому Розі в 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" і заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го і 8-го скликань.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Костянтин Павлов був виявлений мертвим у своєму будинку. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова.

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У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї було застрелено чиновника. Водночас експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності.