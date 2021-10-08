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Перешкода в роботі журналістів "Схем" – працівнику банку повідомили про підозру

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
8 жовтня, 16:30
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4 жовтня 2021 року журналісти програми "Схеми" брали інтерв'ю у керівництва одного з банків
Сьогодні висунули нові підозри
Сьогодні висунули нові підозри / Фото: Колаж: Сьогодні

Працівникові охорони банку повідомили про підозру через перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми", які нещодавно опублікували своє скандальне розслідування. Слідство триває.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

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"Працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень", – пишуть в прокуратурі.

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Крім того, повідомляється про нову підозру іншій посадовій особі банку, яка раніше придбала статус підозрюваного в даному виробництві.

"Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України)", – додають у відомстві.

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Що сталося

Нагадаємо, 4 жовтня 2021 року журналісти програми "Схеми" здійснювали запис інтерв'ю з керівництвом одного з банків в приміщенні банківської установи.

Під час запису керівництво банку дало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв'ю і заборонити подальшу зйомку.

Крім того, журналістів незаконно утримували в приміщенні кабінету, не дозволяючи його покинути.

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Як розвивалися події

  • Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгер. Потім йому не сподобався один з питань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
  • За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили покинути приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
  • У самому банку заявили, що журналіст поставив ряд питань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові відзначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущених банком порушень в рамках відповідних правовідносин. Запитувана інформація, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
  • В Офісі президента теж заявили, що Мецгер повинен бути відсторонений, і відзначили, що така поведінка топ-менеджера неприйнятна.
  • 6 жовтня прокуратура не змогла знайти банкірів, щоб вручити їм відповідну підозру. Про це заявила прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець під офісом Укрексімбанку, де журналісти влаштували акцію.

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