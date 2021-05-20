Пресконференція Зеленського і засідання Арктичної ради – анонси СЬОГОДНІ

Анонси подій 20 травня. Колаж "Сьогодні"
В Україні 20 травня відбудеться велика пресконференція президента Володимира Зеленського, присвячена двом рокам його президенства, а в Ісландії заплановане засідання Арктичної ради.
Україна
- 12:00 – велика пресконференція президента України Володимира Зеленського на території ДП "Антонов". Трансляція: онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.
- 11:00 – акція "Йдемо питати Зеленського" під стінами ДП "Антонов", де проходитиме "велика пресконференція" (вул. Академіка Туполєва, 1).
- 9:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, каб. 327, вул. Прорізна, 15).
- 9:00 – брифінг "Презентація національного тесту на цифрову грамотність для вчителів". Організатор: Міністерство цифрової трансформації України. В онлайн-форматі буде представлений національний тест на цифрову грамотність для вчителів, який Мінцифра запустить на порталі "Дія. Цифрова освіта" ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".
- 11:00 – презентація мобільного додатку "Всеукраїнська школа онлайн". Трансляція на Facebook-сторінках: Міносвіти, "Дія. Цифрова освіта", ВШО, "Освіторія".
- 11:00 – онлайн-засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Трансляція буде на сайті Нацради і сторінці Facebook.
- 12:00 – національний онлайн-урок для учнів 7-9 класів на тему "Що таке парламент і як він впливає на моє життя?", організований проєктом ЄС-ПРООН з парламентської реформи спільно з Освітнім центром ВРУ.
- 16:00 – презентація міжнародного культурно-соціального проєкту "Таємниці України для тебе" у МЗС України за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, голів дипломатичних місій іноземних держав і культурних діячів. Проєкт поєднує історії про майстрів народних ремесел, цікаві місця України, автентичні рецепти української кухні та унікальні роботи ручного виробництва (Михайлівська пл., 1, під'їзд №3).
- Міжнародна конференція BLACK SEA GRAIN-2021, під час якої буде представлена ексклюзивна аналітика агроринку від світових експертів, обговорення глобальних макроекономічних і регіональних тенденцій. Трансляція і запис конференції, стенди і нетворкінг будуть доступні на онлайн-платформі форуму. Програма та реєстрація на сайті (InterContinental Kyiv, вул. Велика Житомирська, 2A).
Верховна Рада
- 9:15 – засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в форматі відеоконференції.
- 12:00 – брифінги представників фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 15:15 – робоча нарада щодо практики застосування державної допомоги за законодавством Європейського Союзу за участю народних депутатів України – членів Комітету ВР з питань економічного розвитку, Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури і голови Антимонопольного комітету України (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).
- 15:30 – брифінг народного депутата України Юлії Овчинникової, присвячений законопроєкту "Про територію "Смарагдової мережі". У брифінгу також візьмуть участь представники Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів (вул. Грушевського, 5, кулуари 3-го поверху).
- 16:00 – позачергове пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
Суди
- 8:00 – підготовче судове засідання у справі заводу "Краян" у Вищому антикорупційному суді (пр. Перемоги, 41).
- 8:30 – підготовче засідання у справі колишнього першого заступника директора ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколи Щурікова і першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи у Вищому антикорупційному суді.
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).
- 10:00 – пленарне засідання Великої палати Конституційного Суду України: розгляд справи за конституційним поданням 45 народних народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) деяких статей Виборчого кодексу України. Трансляція на сайті КСУ (вул. Жилянська, 14).
- 12:00 – розгляд скарги Олександра Тупицького на його звільнення з посади судді КСУ у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду.
- 12:30 – засідання у справі про напад "тітушок" на протестувальників 18 лютого 2014 року на перехресті вулиць Великої Житомирської та Володимирської у Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
- 14:00 – засідання у справі колишнього народного депутата Олександра Онищенка у Вищому антикорупційному суді.
Київ
- 9:00 – збір крові для використання в лікуванні постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах дітей у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" в рамках Тижня безпеки дорожнього руху (вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1).
- 12:00 – відкриття Подільського районного РАЦСу після реставрації. У відреставрованому будинку пройде перша церемонія одруження (вул. Борисоглібська, 6).
- 13:00 – онлайн-брифінг заступника голови Київської обласної державної адміністрації Андрія Лісовика, присвячений реалізації програми "Велике будівництво" на території Київської області". Трансляція на сторінці облдержадміністрації у Facebook.
- 16:00 – престур виставкою "Олег Соколов: колір, музика, слово" у Національному художньому музеї України. У зв'язку з реставраційними роботами на фасаді будівлі потрапити до музею можна через службовий вхід, розташований з тильного боку музею (обійти можна вулицею Грушевського або Музейним провулом).
- 18:00 – екскурсія виставкою "Чорнобиль. Подорож" від керівника проєкту Ярослави Гресь (пр. Академіка Глушкова, 1, Центральний павільйон ВДНГ).
Одеса
- 14:30 – засідання у справі Сергія Стерненка в Одеському апеляційному суді.
Львів
- 17:00 – престур до Львівської виправної колонії №48 за участю заступника міністра юстиції України Олени Висоцької і представників Фонду державного майна. Збір з 16:45 до 17:00 (вул. Хуторівка, 2, ворота з боку вул. Боднарської, зустріч біля воріт).
За кордоном
Рейк'явік, Ісландія
- Міністерське засідання Арктичної ради .
Кангерлуссуак, Гренландія
- Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з прем'єром Гренландії Муте Борупом Егеде.
Париж, Франція
- Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікує дані про зміну ВВП країн, що входять до організації, в першому кварталі 2021 року.
Японія
- Японія оприлюднить дані про зовнішню торгівлю за квітень.
Віртуально
- 13:00 – віртуальний брифінг для преси щодо COVID-19: інформація про ситуацію в Європейському регіоні ВООЗ. Трансляція запланована на сторінках Європейського регіонального бюро ВООЗ у Facebook і Twitter.
- 17:00 – офіційний запуск EU for Integrity (Zoom) для підтримки країн Східного партнерства в реформах і боротьбі з корупцією.