Злочини Росії на Донбасі і в Криму: Україна скликала дебати в ООН

Сьогодні на Генасамблеї ООН заплановані дебати щодо ситуації в окупованому Криму та на захоплених територіях Донбасу. Засідання скликане за ініціативою України.

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Підставою для обговорення цього питання стало загострення на фронті і остання хвиля репресій на півострові. Дебати заплановані на 17:00 за Києвом.

Минулого тижня ФСБ знову прийшли з обшуками до кримських татар – в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму. Згодом п'ятьох активістів заарештувализа нібито причетність до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Відео: Сьогодні

У той же час на Донбасі бойовики посилили обстріли. Тільки вчора поблизу шахти "Бутівка" загинув український армієць. Але і це ще не все. Як повідомляли новини "Сьогодні", вже 23 лютого з самого ранку загинув ще один український військовий і один отримав поранення. Також ми писали про загибель трьох бійців ЗСУ, які згоріли у бліндажі.

Тим часом Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООН.

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