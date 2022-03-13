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Президент Польщі підписав закон про допомогу українським біженцям

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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13 березня, 01:59
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Біженці з України зможуть жити на спеціальних умовах у Польщі
Закон про допомогу українським біженцям був прийнятий у середу, 9 березня, Польським Сеймом/Фото: колаж: "Сьогодні"
Закон про допомогу українським біженцям був прийнятий у середу, 9 березня, Польським Сеймом/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців та розміри їх соціальної підтримки.

Про це повідомляє Onet.pl.

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Деталі

У середу Польський Сейм ухвалив закон про допомогу громадянам України у зв'язку з нападом Росії. У п’ятницю ввечері Сенат ухвалив загалом 60 поправок до закону, і близько десятка з них були прийняті у суботу вранці.

Як повідомив глава канцелярії президента, у суботу ввечері Анджей Дуда підписав акт. Нові нормативні акти набудуть чинності з дня їх опублікування в "Правовому журналі".

Біженці з України зможуть отримувати податковий номер, працювати у Польщі та отримати доступ до медичної допомоги. При цьому одноразова фінансова допомога складатиме 300 злотих на особу.

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Допомога біженцям

Польський сейм розглянув урядовий законопроєкт про допомогу громадянам України через вторгнення Росії на територію країни. Спеціальний закон регулює, зокрема, питання законності перебування українських біженців у Польщі, а також грошових виплат їх одержувачам.

За законопроєкт проголосували 439 депутатів, 20 були проти, троє з них утрималися. Майже вся Конфедерація (права коаліція євроскептиків), крім Конрада Берковича та Гжегожа Брауна, які були відсутні, Мацей Гдула, Павло Залевський та Станіслав Тишка проголосували проти.

Невдовзі після голосування Мацей Гдула пояснив своє рішення у соцмережах, зазначивши, що закон не надає допомогу біженцям, які не мають громадянства України, а в деяких випадках запроваджує так звану канцелярську безкарність.

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Новий закон має регулювати законність перебування українців в Польщі. Після підтвердження особи біженці зможуть отримати номер PESEL, а їхнє перебування в країні вважатиметься легальним протягом 18 місяців.

Положеннями закону передбачено таке:

  • Громадяни України зможуть перебувати в Польщі на законних умовах протягом 18 місяців. Строк може бути продовжений ще на 18 місяців.
  • Поляки, які приймають сім’ї з України, отримуватимуть підтримку — 40 злотих на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих на місяць. Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування.
  • Уряд також створить "резерв спеціального призначення" для підтримки органів місцевого самоврядування. Він призначений для фінансування додаткових завдань місцевих органів влади щодо приймання біженців з України.
  • Зміни в законі допоможуть українцям користуватися державними послугами, особливо польською охороною здоров’я, і віддавати дітей у польські школи.
  • Доступ до роботи в Польщі також юридично означає доступ до сімейних пільг.

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