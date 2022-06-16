Президент Румунії жахнувся з того, що наробили росіяни в Ірпені

Йоганніс запевнив Україну у підтримці

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Румунії Клаус Йоханніс, який перебуває з візитом в Україні, відвідав зруйнований окупантами Ірпінь. Побачене його жахнуло. Своїми враженнями він поділився у Twitter.

"Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності", — написав він.

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Раніше своїми враженнями поділився канцлер Німеччини Олаф Шольц . Він сказав, що дії РФ у війні проти України спрямовані лише на знищення.

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