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Президент Румунії жахнувся з того, що наробили росіяни в Ірпені

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 червня, 15:49
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Йоганніс запевнив Україну у підтримці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Румунії Клаус Йоханніс, який перебуває з візитом в Україні, відвідав зруйнований окупантами Ірпінь. Побачене його жахнуло. Своїми враженнями він поділився у Twitter.

"Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності", — написав він.

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Раніше своїми враженнями поділився канцлер Німеччини Олаф Шольц . Він сказав, що дії РФ у війні проти України спрямовані лише на знищення.

Візит до Києва

  • Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, прибули до України потягом вранці у четвер, 16 червня. Точну дату їхнього візиту заздалегідь не повідомляли з міркувань безпеки.
  • Відразу ж після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.
  • На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими".
  • Також незабаром стало відомо про візит ще одного європейського лідера – президента Румунії Клауса Йоханніса. Він прибув уранці 16 червня, щоб висловити солідарність з Україною.
  • Радник голови ВП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство у ЄС. Водночас можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів із Росією.

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