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За яких умов жінка не може стати на військовий облік? Розповідаємо

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 16:24
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За 6 хвиль мобілізації в Україні призвали майже 200 тис. осіб, і жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила
Міноборони повідомило, в яких випадках призиватимуть жінок на службу
Міноборони повідомило, в яких випадках призиватимуть жінок на службу / Фото: Колаж: Сьогодні

17 грудня набрав чинності наказ Міноборони про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку.

Про це йшлося під час брифінгу Міністерства оборони, передає "Сьогодні".

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"З сьогоднішнього дня до мене звертаються жінки, які, як вони пишуть, хочуть бути законослухняними громадянамки. Це звичайно не масово станом на сьогодні, але перші громадянки вже готові йти в територіальний центр комплектування. Цей процес вже почався. Тут нічого нового немає. Цей процес відбувався. Деякі категорії вже стояли на військовому обліку", – сказав начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач

Алгоритм постанови такий же, який і був раніше. Горбач додав, що інші категорії за власним бажанням могли стати на військовий облік і раніше. А зараз цей список розширений і тут уже кожна жінка , яка підпадає під затверджений перелік Міноборони, має до кінця 2022 року стати на військовий облік.

Вимоги для жінок

Однією із вимог є стан здоров'я. За цією ознакою і вирішуватимуть ставити вас на військовий облік чи ні. Але для цього вам потрібно пройти лікарську комісію.

"І стан здоров'я визначає військова лікарська комісія. Онлайн на сьогоднішній день це зробити неможливо", – сказав Горбач.

У відомстві обіцяють в обов'язковому порядку не закликати жінок до армії та не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди. Це робитимуть лише у разі запровадження військового чи особливого становища.

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Але за 6 хвиль мобілізації в Україні закликали майже 200 тис. людей, і жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила.

Зміна професії

Якщо громадян або громадянка здобуває ще одну вищу освіту (або не вищу) змінює професію – це називається зміна військових облікових даних.

"Якщо будь-які військові облікові дані змінюють – це не тільки зміна професії, але і зміна сімейного стану, зміна місця проживання. Безпосередньо, сам громадянин повинен повідомити територіальний центр комплектування, можливо, навіть дистанційно це зробити за допомогою копії документів, а також цей обов'язок і покладений на керівників підприємств, установ і організацій", – сказв Горбач.

Якщо відбувається зміна облікових даних у працівників, то керівники мають перевіряти ці документи і також мають обов'язок подавати ці дані до територіального центру комплектування.

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