Русский
$ 26,84
31,9
  1. Новини України

Україна з 5 серпня посилить COVID-правила перетину кордону: що потрібно знати

3 серпня 2021 17:31

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

Через державний кордон, адмінграніцу з Кримом і КПП на Донбасі без самоізоляції не пройдеш

Без самоізоляції в Україні тепер не потрапиш / Колаж "Сегодня"

Без самоізоляції в Україні тепер не потрапиш / Колаж "Сегодня"

З 5 серпня змінюються правил перетину державного кордону. Відтепер люди, які приїжджають з-за кордону повинні пройти самоізоляцію. Це стосується як громадян України, так і іноземців.

Реклама

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Читайте також: В "Борисполі" посилять правила в'їзду до України. Для кого обов'язкова самоізоляція

Нова норма, яка мусить запобігти поширенню в України коронавірусу COVID-19, має виключення. Самоізоляцію при перетині кордону не потрібно буде проходити:

  • - особам, які не досягли 18 років;
  • - громадянам України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року;
  • - членам офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій;
  • - працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій та організацій;
  • - військовослужбовцям НАТО та держав — учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру";
  • - учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, особи, які мають намір вступити до вузів;
  • - студентам закладів освіти, розташованих на території України та супроводжуючим їх дорослі;
  • - водіям та членам екіпажу транспортних засобів, що здійснюють регулярні перевезення;
  • - особам з документом про повний курс вакцинації;
  • - громадянам України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19.

Читайте також: Коронавірус набирає обертів. Скільки українців захворіли за добу

В тренді
Коронавірус набирає обертів. Скільки українців захворіли за добу
Коронавірус не відступає. Фото: колаж Routes/Pixabay
Реклама

"Перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатка електронного сервісу "Вдома" забороняється. У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення прикордонники відмовлятимуть таким особам у перетині державного кордону", – сказано в відповідній постанові Кабінету міністрів України.

Ці ж правила стосуються перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на сході України і адміністративних кордонів з тимчасово окупованих Кримом.

Нагадаємо, що в Україні з 2 серпня змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.

В Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта". В Києві помер один з госпіталізованих з "Дельта"-штамом COVID-19 пацієнтів Олександрівської лікарні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозами
В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозамиУкраїна
Опустелювання й аномальні зими. Яким буде клімат України через 50 років?
Опустелювання й аномальні зими. Яким буде клімат України через 50 років?Україна
Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)
Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)Україна
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День НезалежностіУкраїна
Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українців
Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українцівУкраїна
В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погода
В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погодаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти