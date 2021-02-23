Русский
$ 27,93
33,89
  1. Новини України

Під час штурму Офісу президента постраждали понад 37 людей

23 лютого, 23:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У поліції повідомили про 27 постраждалих правоохоронців

Під час спроби штурму Офісу президента на Банковій в Києві учасниками акції протесту через вирок активістові Сергієві Стерненку постраждали 27 правоохоронців.

Реклама

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Там уточнили, що більшості постраждалих силовиків надають медичну допомогу у зв'язку з опіками очей.

"Учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії", – йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих серед протестувальників у поліції не назвали.

Реклама

Водночас представники Червоного Хреста розповіли "Радіо Свобода", що під час сутичок із силовиками під Офісом президента постраждали понад 10 учасників акції протесту.

В тренді
Вакцина від COVID-19 прилетіла до України: ексклюзивне відео з аеропорту

За даними поліції, у сьогоднішньому протесті взяли участь понад 2000 людей.

За порядком стежили поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії.

Нагадаємо, організатори акції протесту на підтримку Стерненка оголосили дату нової демонстрації – в суботу, 27 лютого, і пообіцяли "залишатися на Банковій стільки, скільки треба".

Протести спалахнули після того, як українського активіста Сергія Стерненка визнали винним і засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

поліція Банкова штурм постраждалі сутички Офіс президента
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)
Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)Економіка
Затриманому в
Затриманому в "Борисполі" Яценку оголосили підозру: опубліковані фотоЕкономіка
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)Влада
Ринок пального: як санкції проти Медведчука вплинуть на ціни на заправках
Ринок пального: як санкції проти Медведчука вплинуть на ціни на заправкахЕкономіка
Санкції в дії: чи закриються магазини
Санкції в дії: чи закриються магазини "Спортмастер", O'Stin та іншіЕкономіка
В Україні дорожчає валюта: офіційний курс долара та євро
В Україні дорожчає валюта: офіційний курс долара та євроФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти