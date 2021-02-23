Під час штурму Офісу президента постраждали понад 37 людей

Під час спроби штурму Офісу президента на Банковій в Києві учасниками акції протесту через вирок активістові Сергієві Стерненку постраждали 27 правоохоронців.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Там уточнили, що більшості постраждалих силовиків надають медичну допомогу у зв'язку з опіками очей.
"Учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії", – йдеться в повідомленні.
Кількість постраждалих серед протестувальників у поліції не назвали.
Водночас представники Червоного Хреста розповіли "Радіо Свобода", що під час сутичок із силовиками під Офісом президента постраждали понад 10 учасників акції протесту.
За даними поліції, у сьогоднішньому протесті взяли участь понад 2000 людей.
За порядком стежили поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії.
Нагадаємо, організатори акції протесту на підтримку Стерненка оголосили дату нової демонстрації – в суботу, 27 лютого, і пообіцяли "залишатися на Банковій стільки, скільки треба".
Протести спалахнули після того, як українського активіста Сергія Стерненка визнали винним і засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна.
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