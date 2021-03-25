"Наближаємося до колапсу": що зараз відбувається із захворюваністю на COVID-19 в Україні

В Україні за кілька днів буде по 20 тис. хворих на добу, прогнозують вчені

В Україні прогнозують колапс. Кількість хворих, яких виявляють щодня зросте вдвічі за два тижні.

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Це станеться, якщо динаміка захворюваності залишиться на нинішньому рівні.

Порівняно з осінньою хвилею зараз стільки ж виявляють хворих. Але це число буде рости як сніжна куля.

Ситуацію ускладнить те, що тепер хворі на COVID-19 частіше госпіталізують, а летальність зросла.

Захворюваність сягне 31 тис. хворих на добу

В Україні ще ніколи не виявляли більше 17 тисяч хворих на добу. До таких позначок країна востаннє наближалася в листопаді. Нова хвиля поб’є цю цифру і перевершить майже втричі.

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В Національній академії наук розрахували за декількома моделями, як може розвиватися захворюваність у найближчі два тижні.

Сценарій 1

Вже 25 березня кількість виявлених хворих на COVID-19 сягне 17,9-18,9 тисяч.

У п’ятницю, 26 березня, ця цифра збільшиться до 19-20 тисяч виявлених хворих, попереджають дослідники.

А вже з 1 квітня Україна перетне межу в 20 тисяч хворих. Нових заражених буде 20-22 тисячі на день.

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"Модель при цьому не спроможна добре спрогнозувати, коли саме хвиля піде на спад, оскільки модель враховує тільки один показник – кількість нових підтверджених хворих", – говориться в дослідженні.

Сценарій 2

За іншою моделлю на 30 березня в Україні будуть виявляти до 18654 нових хворих на добу.

А на 6 квітня – може бути більше 31 тисячі.

Проте прогнози не враховують впливу зміни кількості тестувань, кількості підозр і зміни карантинних обмежень, попереджають вчені. При обчисленнях вважалося, що репродуктивне число – кількість людей, яких заражає один хворий – та коефіцієнт летальності залишаються сталими впродовж прогностичного періоду.

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Наближаємося до колапсу?

Під час попередньої хвилі ми мали таку ж кількість хворих, як сьогодні. На 13 листопада було 266 тис. хворих, зараз – 263 тисячі, зазначає Йосиф Зісельс. Він досліджує розвиток ковіду з початку пандемії.

Але восени кількість госпіталізацій була 18 800, а сьогодні більше 40 000, тоді кількість хворих у реанімаціях була 1638, а сьогодні близько 3000, тоді на ШВЛ були 610 хворих по Україні, а сьогодні – 1300.

"Тобто при тій же кількості хворих має вдвічі більш тяжкий характер перебігу епідемії. Це викликає величезну тривогу за долю медичної систему, яка стрімко наближається до свого колапсу", – каже Йосиф Зісельс.

Працювати з офіційними цифрами немає сенсу, вони всі брехливі і прогнозу будуть неадекватні, впевнений Зісельс. Єдині цифри, яким можна довіряти – це госпіталізації, занятість реанімацій та ШВЛ.

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А порівняно з піком попередньої хвилі, число зайнятих ліжок (підтверджені хворі та випадки з підозрою на хворобу) зросло на 40%, ліжок із подачею кисню – на 90%, реанімаційних відділень – на 30%, апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) – на 50%.

Наразі в 9 областях і в Києві більше 60% ліжок в лікарнях занято хворими на COVID-19. Реанімаційні ліжка на 60% і більше зайняті у восьми областях.

Найгірша ситуація на Закарпатті, де 80% ліжок в реанімаціях зайняті ковідними хворими і 72% місць в лікарнях. Далі йде Київ. У столиці реанімації заповнені на 76%, а ліжка в лікарнях для хворих COVID-19 майже на 80%.

Збільшення летальності серед нових хворих почали фіксувати ще в лютому. Відсоток смертей вже тоді був вище, ніж під час осінньої хвилі, зазначають в НАН.

До 6 квітня кількість летальних випадків складе від 341 до 419 на добу.

При цьому загальна кількість смертей зросте до 40 тис. хворих прогнозують в Київській школі економіки і це за середнім сценарієм.

За середнім "жовтим" сценарієм зростання триватиме до квітня. Потім він повинен стабілізуватися, бо збільшиться кількість "червоних" карантинних зон, де будуть діяти жорсткі обмеження і вони будуть впливати позитивно на зменшення захворюваності. Однак будуть інші регіони, де зростання продовжиться. Тому показник смертності буде балансувати.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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