Причина вибуху в багатоповерхівці та як тіктокер відібрав подарунок у дитини – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID
Робити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу бажано вчасно, але в разі непереборних обставин українці мають кілька варіантів. У МОЗ нагадали терміни вакцинації різними препаратами і дали рекомендандаціїзалежно від вакцин, якими українці отримали першу дозу.
Тіктокер відібрав у дитини подарований айфон
Український "тіктокер"-мільйонник подарував на камеру випадковій дитині новий iPhone, а коли запис припинився, спробував відібрати подарунок і запропонував "компенсацію" у розмірі 2000 гривень. Як блогер відбирав подарунок у дівчинки, потрапило на відео.
Причина вибуху в багатоповерхівці на Київщині
Вибух у п'ятиповерхівці в селі Білогородка (Київська область) стався точно не через витік газу, упевнені в ДСНС. Рятувальники підозрюють невстановлений вибуховий пристрій, не виключають зокрема й вибух гранати. На місці виявлено вже двоє загиблих.
Зеленський про поразку українських футболістів на Євро-2020
Президент України Володимир Зеленський підтримав українську національну збірну з футболу після поразки в матчі з Австрією. Глава держави не сумнівається, що у українців "ще є шанс" і закликав вірити у нашу збірну та продовжувати її підтримувати.
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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо