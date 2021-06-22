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Причина вибуху в багатоповерхівці та як тіктокер відібрав подарунок у дитини – головні новини за ніч

22 червня 2021 6:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У ДСНС висунули першу версію смертельного вибуху на Київщині, а харківський блогер позбиткувався з маленької дівчинки – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID

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Робити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу бажано вчасно, але в разі непереборних обставин українці мають кілька варіантів. У МОЗ нагадали терміни вакцинації різними препаратами і дали рекомендандаціїзалежно від вакцин, якими українці отримали першу дозу.

Тіктокер відібрав у дитини подарований айфон

Український "тіктокер"-мільйонник подарував на камеру випадковій дитині новий iPhone, а коли запис припинився, спробував відібрати подарунок і запропонував "компенсацію" у розмірі 2000 гривень. Як блогер відбирав подарунок у дівчинки, потрапило на відео.

Причина вибуху в багатоповерхівці на Київщині

Вибух у п'ятиповерхівці в селі Білогородка (Київська область) стався точно не через витік газу, упевнені в ДСНС. Рятувальники підозрюють невстановлений вибуховий пристрій, не виключають зокрема й вибух гранати. На місці виявлено вже двоє загиблих.

Зеленський про поразку українських футболістів на Євро-2020

Президент України Володимир Зеленський підтримав українську національну збірну з футболу після поразки в матчі з Австрією. Глава держави не сумнівається, що у українців "ще є шанс" і закликав вірити у нашу збірну та продовжувати її підтримувати.

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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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