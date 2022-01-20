"Доведеться заново вчитися ходити": в якому стані двійнята, які вижили в страшному ДТП у Харкові

Діти ще в лікарні через тиждень після жахливої автомобільної катастрофи

В аварії дивом вижили двоє дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Після моторошної аварії в Харкові, яка сталася 12 січня, трирічні двійнята досі залишаються у лікарні. Після курсу лікування дівчинка знову вчитиметься ходити. Хлопчик все ще у реанімації.

Про це пише Newsroom.

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В якому стані дівчинка

Трирічну Юлію Дерев'янко перевели до 17-ї міськлікарні. Наразі вона знаходиться у дитячому ортопедичному відділенні. Дівчинку помістили на ліжкове скелетне витягування, оскільки під час аварії у неї зламалися обидві ноги. Через травму сідати їй не можна.

Лікування триватиме півтора-два місяці. Потім дитина заново вчитиметься ходити, оскільки вона перебуває у тому віці, коли тільки навчилася це робити.

Реабілітація після лікування та відновлення можуть тривати ще місяць. Лікарі кажуть, що після таких травм у такому віці діти відновлюються.

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В якому стані хлопчик

Трирічний Денис Дерев'янко має травму голови. Він перебуває у реанімації. За словами його бабусі, дитина набирається сил, уже розмовляє, почала їсти.

З усією сім'єю, яка перенесла трагедію, працюють психологи. Опікунство над двійнятами оформляє сестра мами діток Альона. Жінці 32 роки вона працює вихователем у дитячому садку і займатиметься вихованням обох діток.

Як сталося ДТП

Вранці 12 січня на Окружній дорозі міста Харкова водій Kia вилетів на зустрічну смугу для обгону і протаранив таксі, що їде назустріч. Від удару автомобіль таксі відкинуло на відбійник. В результаті загинули водій Kia та водій Toyota (таксі) зі своєю дружиною. Двоє трирічних дітей таксиста потрапили до лікарні у тяжкому стані.

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Незабаром з'явилася інформація, що водія автомобіля Kia тричі за осінь ловили п'яним за кермом, однак посвідчення водія не встигли відібрати в судовому порядку.

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