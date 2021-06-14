Вирок у справі Майдану: у Києві суд дав двом ексберкутівцям по три роки тюрми (відео)

Вони у листопаді 2013 року затримувал активістів Майдану та складали на них адмінпротоколи

Шевченківський райсуд Києва суд виніс вирок у справі Майдану – двох екс-беркутівців Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоня визнали винними у перевищенні службових повноважень.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Двоє екс-беркутівців отримали по три роки в'язниці за розгін активістів у листопаді 2013-го.

За даними слідства, колишні працівники спецпідрозділу у листопаді 2013-го затримували активістів Майдану та складали на них адмінпротоколи.

Окрім ув'язнення заборонили три роки обіймати будь-які посади у правоохоронних органах.

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Нагадаємо, що у 30 листопада 2013 року Ейсмонт і Мохонь затримали потерпілого Максима Федяя біля стели на Майдані Незалежності. На нього склали рапорт про адміністративне правопорушення, куди внесли неправдиві факти. У подальшому це підтвердив апеляційний суд, який скасував покарання для Федяя.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на сесії обласної ради депутатка Яна Фрейман запропонувала увічнити пам'ять бійців спецпідрозділу МВС "Беркут" на меморіалі жертв Небесної Сотні. Через це жінку внесли в базу "Миротворця".